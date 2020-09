Covid au Stade Toulousain : plus aucun cas positif, les signaux au vert pour Clermont

Selon les informations de France Bleu Occitanie, il n'y a plus, ce mercredi soir, aucun cas positif au Covid 19 dans l'effectif professionnel du Stade Toulousain. La détection de trois cas positifs ce lundi, avait jeté le doute sur la reprise de la saison dimanche, en clôture de la 1ère journée de Top 14 à Clermont-Ferrand.

Tous les joueurs sont donc repassés au test hier mardi et...il n'y a plus de cas. Cela peut paraître étonnant mais c'est en tout cas rassurant car après le report du match d'ouverture entre l'UBB et le Stade Français, le coup d'envoi de la saison aurait été sérieusement amputé.

Selon le protocole imposé par la Ligue Nationale de Rugby, une autre série de tests devra être réalisée vendredi à 48 heures du match et s'il n'y a pas plus de deux cas positifs, le match pourra se jouer. Chez les Rouge et Noir, on retrouve donc un peu le sourire après l'annulation du dernier match de préparation contre Montpellier et après le froid jeté par la détection de ces trois cas positifs en début de semaine. D'autant que le club vient d'avoir confirmation qu'il jouerait la Champions Cup cette saison et qu'on a appris hier soir que le préfet du Puy-de-Dôme avait accepté de relever la jauge de spectateur à 10 000 pour cette première grosse affiche de la saison. Un match qui sera à suivre sur France Bleu Occitanie, comme tous les matchs du Stade Toulousain.