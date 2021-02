Covid au XV de France : Didier Lacroix veut de la "solidarité" et ne cherche pas de coupable

Les présidents de clubs de Top 14 avaient rendez-vous ce vendredi après-midi pour réfléchir à la date de report du match France-Ecosse. Il faudra trouver une date pour caser cette rencontre qui devait se disputer dimanche. Présent ce vendredi au CREPS de Toulouse pour l'annonce du calendrier de la Coupe du Monde 2023, le président du Stade Toulousain Didier Lacroix a évoqué l'actualité des Bleus.

Le président du Stade Toulousain a quatre joueurs de son effectif positifs au Covid-19 (Dupont, Marchand, Baille et Mauvaka) plus trois rentrés de Marcoussis (Ramos, Aldegheri, Tolofua) ce vendredi alors qu'ils devaient affronter l'Ecosse. "On est dans une situation particulière, difficile pour tout le monde. On est tout le temps en train de s'adapter. Même si tout le monde est dans la tourmente, il faut aussi penser aux joueurs touchés par le Covid. On s'inquiète pour eux, on regarde avant tout la sécurité sanitaire."

"Faire preuve d'humilité"

Didier Lacroix ne veut pas tirer sur l'ambulance : "Très franchement, pour l'avoir vécu avec mon club, c'est compliqué. Il y a un bout d'inquiétude. Dans les moments difficiles, il faut être très solidaire. Il faut être très humble, cela peut arriver à tout le monde. Il faut se serrer les coudes dans ces moments. Hormis faire preuve de solidarité face à ce qu'il se passe, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et s'occuper de la santé de nos joueurs. Regarder qui est malade et est-ce qu'il y a des conséquences, ça m'importe plus que de savoir qui est le patient zéro."