Creuse : fin de saison pour les rugbymen guérétois qui se sont inclinés 18-3 à Plouzané

L'espoir était de mise pour les Vert et Noir après une victoire au match aller des 16e de finale de Fédérale 3 sur le score de 18-17 , dimanche dernier à Guéret. Et cet espoir était entretenu en début de match retour ce dimanche 21 mai, sur la pelouse de Plouzané, lorsque Marveen Delfour passe une pénalité et ouvre le score (0-3) à la 12e minute de jeu.

ⓘ Publicité

Le vent breton

L'espoir pouvait encore tenir à la mi-temps. Les Bretons menaient, mais seulement de deux points (5-3 grâce à un essai non transformé à la 32e minute de jeu). Mais la deuxième période s'annonçait compliquée pour les Guérétois qui allaient alors jouer avec un vent fort de face.

C'est effectivement Plouzané qui fera dérouler le score sur cette deuxième mi-temps. D'abord grâce à une pénalité face aux poteaux à la 52e minute (8-3), puis les Bretons prendront le large à l'heure de jeu avec un second essai (15-3) et saleront la note en toute fin de match avec un drop (18-3, 78e).

Plouzané s'envole ainsi vers la Fédérale 2 la saison prochaine. Le RCGC conclut sa saison ici. Une saison qui restera néanmoins dans les esprits des supporters et du club avec 16 victoires pour 5 défaites et un nul , et désormais l'ambition affichée de monter en Fédérale 2.

Déçus mais déterminés : la Fédérale 2 dans le viseur de la prochaine saison

"On fait une bonne entame, on fait 20 bonnes minutes sauf qu'on ne score pas assez. On met juste une pénalité, eux ils viennent chez nous et ils marquent un essai. on a couru derrière le score tout au long du match donc c'était compliqué après", déplore le co-entraîneur Clément Rochelli. "Forcément on est très déçus. Le groupe a fait énormément d'efforts cette saison, on a construit quelque chose de grand et de beau avec les petits jeunes du club. On ne mettait pas une pièce sur nous et on finit deuxième de poule, on va en 16e, on se permet de jouer la montée. Le bilan est positif, c'est sûr. Maintenant, on va grandir avec ça et aller chercher la montée l'année prochaine".