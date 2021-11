Rugby - Élite 1 féminine : le forfait était "la seule décision à prendre" affirme le président de l'AS Bayonne

Au lendemain du vote des 19 membres du conseil d'administration de l'AS Bayonne de déclarer forfait pour la saison d'élite 1 féminine, le président du club de rugby Gilles Peynoche prend la parole sur France Bleu Pays Basque ce mercredi. Les Neskak avaient mené une grève il y a une dizaine de jours lors de la première journée de Coupe de France contre Toulouse pour dénoncer les conditions d'entrainement, un accompagnement insuffisant, l'immobilisme de la direction et un danger pour leur intégrité physique.

Pourquoi cette décision du Conseil d'administration, considérée comme une sanction notamment par les joueuses ?

Gilles Peynoche : Je crois que c'est tout sauf une punition, même si ça a été mal vécu par les membres du club. La lettre est partie ce mercredi matin pour le signifier à la Fédération Française de Rugby. Après, la fédération est souveraine et elle décidera de ce qu'elle veut faire. Mais conformément à notre décision, je pense qu'il faut quand même avoir du sens dans la vie. L'ASB est un club historique et en interne, les bénévoles et toutes les composantes ont mal vécu la grève il y a dix jours. La décision du conseil d'administration a été une décision de bon sens par rapport à la sécurité. Je crois qu'à partir du moment où on a 50 joueuses, moins à peu près dix ou douze blessées, on se présente à 38 ou à 40. On a deux équipes à assurer réglementairement. Ce n'était plus possible. Elles n'ont pas dit autre chose dans leur lettre ouverte. Donc c'était la seule décision à prendre pour tenter de passer à autre chose.On a certes déclaré forfait avec l'équipe d'Élite 1, mais on a réaffirmé depuis 30 ans notre attachement au rugby féminin. Il y aura une équipe de Fédérale 1, il y a 50 cadettes et donc on va continuer et se reconstruire. La reconstruction qu'on pensait faire cette année, elle sera certainement un peu retardée. Mais on aura toujours des filles à l'ASB et toujours le projet d'évoluer au meilleur niveau de pratique.

N'est-ce pas un peu radical comme décision ?

Certains pourront toujours nous le reprocher. Moi, ça, je l'entends. Mais quelque part, pour le reprocher, il faudrait aussi être à l'intérieur de ce club et être autour de la main courante, donner un coup de main aux sandwiches, à la bourriche et aux buvettes, dans la mesure où on restera quand même un club modeste de Fédérale 3 chez les garçons, avec un niveau amateur et des bénévoles. Aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est est ce qu'on a les moyens de concurrencer Toulouse, Montpellier, Blagnac et d'exister en Élite 1 ? Le fossé est encore plus grand.

Ce constat, il n'était pas possible de le faire cet été avant le début de la saison ?

Certainement, mais ce n'est pas l'option qu'on avait choisi avec le staff et avec les filles. On pensait vraiment qu'on serait juste avec tous les départs qu'on a eu, mais qu'on pouvait quand même viser une place de maintien parce qu'il faut savoir, je le redis, que dans ce championnat à deux fois sept (équipes NDLR), il suffisait de terminer 5e et il y avait deux niveaux de championnat. Il y avait Blagnac, Montpellier, Bordeaux et Lyon d'un côté et Lille, Chilly et nous de l'autre. On avait notre championnat à nous et je pense qu'il fallait qu'on soit d'accord sur l'objectif. On n'a pas été raccord là dessus. C'est ce qui a certainement provoqué aussi des incompréhensions.

Parce que là, on pourrait considérer que vous tapez sur le rugby, le sport féminin en faisant ça...

Oui, c'est normal qu'on puisse dire ça, mais je pense que les gens qui nous connaissent savent que ce n'est pas tout à fait ça. Des féminines, on en a depuis 30 ans. Je le répète encore, on est deux fois champion de France en Élite 2. Il y a 6 ans, 4 ans...

De l'eau a coulé sous les ponts depuis...

Oui, beaucoup d'eau, mais quelque part on verra où l'eau ira, parce que je pense que le rugby féminin est fragile. Je pense que sa force, c'est d'être différent du rugby masculin par sa fraîcheur, sa spontanéité, l'envie de jouer un jeu qui est beaucoup plus basé sur du mouvement général, sur des passes et surtout sur un engagement total des filles qui se sont battues. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et je pense que tout le monde va devoir se poser des questions : la Fédération, la Ville de Bayonne qui est notre principal partenaire et les clubs pros. Je ne vais évidemment pas parler pour le maire, Jean-René Etchegaray ni pour l'adjoint aux sports avec qui nous avons d'excellents rapports. Mais ce que je vais dire, c'est qu'un club, et ça je pense qu'on l'oublie trop souvent, pour être en élite, il faut une pyramide. La pyramide, c'est la formation, c'est l'éducation. Et encore une fois, je vais le dire. Si quelque part des associations comme la nôtre, comme tous les clubs de rugby amateur, se perdent sur les valeurs de respect, de loyauté, de solidarité, d'amitié, je pense que l'on sera très mal et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Avant l'Élite 1, c'est ça qui se joue.