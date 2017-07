CS Bourgoin-Jallieu : le calendrier 2017 - 2018

Coup d'envoi le 10 septembre pour les rugbymen Berjallien qui évolueront cette saison en Fédérale 1 après la rétrogradation en fin de saison dernière. Premier match à Pierre-Rajon contre les Aixois de Provence Rugby.

Le CS Bourgoin-Jallieu débutera son exercice 2017-2018 à domicile au stade Pierre-Rajon contre les Aixois de Provence Rugby. La phase aller s'achèvera pour les Ciel et Grenats le 10 décembre à Aubenas en Ardèche. À noter que les Berjalliens seront exempts de match le dimanche 24 septembre - leur poule n'est composée que de 11 équies - et auront donc une longue pause du 17 septembre au 8 octobre. Retour aux affaires le 14 janvier pour le CSBJ à Aix-en-Provence cette fois-ci, dernière rencontre le 22 avril contre Aubenal-Vals. Les 17 septembre et 21 janvier, derby contre le Valence-Romans-Drôme Rugby, et autre confrontations régionales : les 22 octobre et 25 février, derby contre le SO Chambéry au menu. Le CSBJ a fait une demande à la Fédération Française de Rugby pour jouer ses matchs à domicile le samedi en soirée, la réponse de la FFR est encore attendue.

Phase aller du 10 septembre au 10 décembre

Le calendrier de la phase aller - Fédération Française de Rugby

Journée 1 : dimanche 10 septembre / CSBJ - Provence Rugby

- Provence Rugby Journée 2 : dimanche 17 septembre / Roval Drôme XV - CSBJ

Journée 3 : dimanche 24 septembre / EXEMPT

Journée 4 : dimanche 08 octobre / CSBJ - Stade Rouennais Rugby

- Stade Rouennais Rugby Journée 5 : dimanche 15 octobre / Rugby Club Strasbourg - CSBJ

Journée 6 : dimanche 22 octobre / CSBJ - SO Chambéry

- SO Chambéry Journée 7 : dimanche 29 octobre / US A Limoges - CSBJ

Journée 8 : dimanche 12 novembre / CSBJ - US Bressane

- US Bressane Journée 9 : dimanche 19 novembre / SC Albi - CSBJ

Journée 10 : dimanche 26 novembre / CSBJ - SO Tarbes Pyrénées Rugby

- SO Tarbes Pyrénées Rugby Journée 11 : dimanche 10 décembre / RC Aubenas-Vals - CSBJ

Phase retour du 14 janvier au 22 avril

Le calendrier de la phase retour - Fédération Française de Rugby