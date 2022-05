CSBJ rugby: "On a beaucoup ramé" cette saison, reconnaît le président, qui vise "les 6 premiers" l'an prochain

De gauche à droite : Grégoire Pintiaux et Sébastien Tillous-Bordes, les entraîneurs. Pascal Papé, directeur sportif. Et Henri-Guillaume Gueydan, le président.

Un ouf de soulagement. C'est sans doute ce qu'on ressenti les joueurs et le staff berjalien à la fin du match contre Soyaux-Angoulême ce dimanche au Stade Pierre Rajon. "On s'est un peu relâché", reconnaît ce lundi 9 mai sur France Bleu Isère le président du club, Henri-Guillaume Gueydan, après une fin de saison qui a rassuré les ciels et grenats. Et qui marque aussi le départ de joueurs emblématique.

France Bleu Isère : Si vous deviez choisir un mot pour définir la saison du CSBJ, ce serait quoi ?

Henri-Guillaume Gueydan : "Galère", on a beaucoup ramé....

Effectivement, à la mi saison c'était mal engagé. Vous avez finalement réussi à redresser la barre. Comment . Et avez-vous craint un temps une descente ?

Oui absolument. Au mois de novembre, on s'est mis en mode maintien, parce qu'on a vu qu'on n'était pas parti pour une belle saison. On s'est dit "oublions notre objectif de sixième place et pour l'instant, mettons nous en mode maintien". Ça a pris quelques semaines mais on a senti que quelque chose se mettait en route lors du match aller contre Angoulême et puis en janvier, on a confirmé. Et depuis, c'est vrai qu'on a pris des points à tous les matchs. On a soit gagné à la maison, soit pris le bonus défensif à l'extérieur, voire même gagné à l'extérieur. Donc c'était très bien. Puis bon, hier, on s'est un peu relâché en deuxième mi temps...

Qu'est-ce qui vous a permis de relever la tête ? C'était un changement mental ou dans la préparation physique ?

En début de saison, on a eu beaucoup de blessés, quasiment jusqu'à la mi décembre. On avait en permanence 10 à 12 blessés sur un effectif de 33 joueurs. Donc pour remplir la feuille de match, c'était parfois compliqué.

Le match d'hier marquait la fin de saison mais aussi la fin de carrière de Bogdan Leonte, après quinze saisons en ciel et grenat. C'est une page qui se tourne pour le CSBJ ?

Oui et c'est une très belle aventure pour Bogdan. Comme on le disait hier dans le vestiaire, il y a sans doute peu de joueurs qui resteront aussi longtemps dans un même club de rugby, un club de sport de haut niveau. C'est une page qui se tourne oui mais on en a d'autres qui sont là dans la maison depuis longtemps. Je pense à Matthieu Nicolas par exemple, ou Rémi Bouet, ça fait déjà pas mal d'années qu'il joue en équipe première. Je leur souhaite de durer aussi longtemps que Bogdan.

Vous avez débuté la saison avec un nouveau staff emmené par Sébastien Tillous-Borde. Est ce justement le début d'une nouvelle page pour le CSBJ ?

Oui, sans doute. C'est en tout cas un autre fonctionnement, différent de celui qu'on a connu ces dernières années. C'est aussi l'une des raisons des blessures de début de championnat, les nouvelles méthodes des coachs ont pris un peu de temps à être assimilées. Et tout ça, la mayonnaise a complètement pris en janvier et ça s'est vu sur le terrain.

Et du coup, quels sont les objectifs du CSBJ pour la saison prochaine ? Est ce que vous visez la montée ?

Ce sera le même objectif que cette saison, c'est à dire d'être dans les six premiers et donc se qualifier en phases finales, ensuite on sait que tout peut arriver. Notre objectif, c'est de remonter en Pro D2 le plus vite possible, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas que ce soit par hasard. Donc on essaie de structurer tout un tas de choses au niveau sportif et en dehors pour être prêt le jour où cela arrivera.

Les travaux en dehors... c'est notamment le chantier des infrastructures avec des travaux en tribune, une nouvelle nouvelle tribune qui sera livrée en début de saison prochaine ?

Oui, on espère que dans le courant de l'été, ce sera terminé, pour cette nouvelle saison donc du CSBJ rugby.