Joueurs "culs nus" au bord des terrains : les clubs de rugby amateurs privés de vestiaires

L'image a fait le tour des réseaux sociaux : celle de rugbymans, les fesses à l'air, sur le bord d'un terrain, pendant un match dimanche dernier en Haute Garonne. Un match qui opposait Saint-Jory au club toulousain du TEC. Les joueurs avaient recours au système D pour se laver, faute de vestiaires. Ces derniers sont fermés sur décision préfectorale dans plusieurs départements d'Occitanie, dont la Haute-Garonne. Les joueurs font donc un peu comme ils peuvent pour se changer et se laver après les matchs, mais ça n'est pas toujours simple, surtout lorsque les équipe sont en déplacement.

Le président de la ligue de rugby en Occitanie, Alain Doucet, à poussé un coup de gueule sur le sujet. À Verfeil, près de Toulouse, on est aussi un peu sceptiques sur les restrictions prises. Le club qui évolue au niveau Honneur joue lui aussi dans des conditions compliquées, et les joueurs se sont presque retrouvés eux aussi les fesses à l'air pour se laver au tuyau d'arrosage

On avait pas les fesses à l'air, on est restés courtois on avait les caleçons - Denis, joueur à Verfeil