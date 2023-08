Cyclisme : le Basco-Béarnais Cyril Barthe au départ de sa deuxième Vuelta

La Vuelta de la rédemption pour Cyril Barthe. Le cycliste basco-béarnais, qui a rejoint l'équipe Burgos BH cette saison après la disparition de B&B Hôtels , a été retenu pour participer au Tour d’Espagne, qui s’élance ce samedi 26 août de Barcelone et s’achèvera à Madrid le 17 septembre. Une deuxième participation à la Vuelta pour le licencié de l'Aviron Bayonnais, qui aura un goût particulier, puisque la 14e étape passera par là où il a grandi : Sauveterre-de-Béarn.

France Bleu : Après tout ce qui vous est arrivé cette année, est-ce une belle récompense que de pouvoir prendre part au départ du Tour d'Espagne ?

Cyril Barthe : C'est un Tour d'Espagne spécial pour moi, avec l'arrêt de l'équipe l'an dernier. J'ai eu la confiance de l'équipe Burgos BH qui m’a pris très tard, au mois de décembre. J'ai eu la chance de pouvoir retrouver une équipe qui m'a permis de m'exprimer dans cette année 2023. J'en suis très reconnaissant. J'ai pu faire un gros calendrier, enchaîner les courses avec en ligne de mire cet objectif qu'est la Vuelta. Je pense que c'est très bien pour prendre du plaisir et pour pouvoir s'exprimer. D'autant que le peloton passe dans mon village natal, mon village de cœur, Sauveterre.

On se doute que ce sera une journée spéciale, le 9 septembre, quand le peloton s'élancera de votre village...

C'est quand même grandiose. Je pense que tous les coureurs aimeraient que ça arrive une fois dans leur vie. Ensuite, il faut y arriver (rires) parce qu'il y a encore de la route et il y a encore beaucoup d'étapes pour pouvoir prendre le départ de cette étape-là. Là où il y a toute la famille, tous mes copains, là où j'ai grandi, où les personnes m'ont fait grandir... ce sera une grande journée d'émotion.

Quels sont vos objectifs collectifs et individuels sur ce Tour d'Espagne, le deuxième pour vous ?

Cette équipe Burgos BH a l'identité de vouloir toujours être à l'offensive, dans toutes les étapes. On va donc faire au jour le jour. On sait que les huit coureurs qui composent la formation peuvent animer les 28 étapes de cette Vuelta. Chacun son tour, en fonction du profil des étapes. Le but ce sera de se mettre dans les échappées pour aller chercher le meilleur résultat. Et pourquoi pas une victoire.

À quelques heures du grand départ à Barcelone, comment vous sentez-vous ?

Je suis rentré lundi de la Norvège, j'ai fait l'Artic Nord Race. Ce début de semaine, ça a plutôt été des journées de transfert de voyage. Ensuite, je n'ai pas fait beaucoup de vélo avec la fatigue mais on a peaufiné les derniers réglages, on a accentué la récupération pour arriver dans la meilleure des formes possible. D'autant qu'en Norvège, on a roulé sous la pluie pendant les quatre jours de course. Il faisait vraiment froid. Sur la Vuelta, on s’attend à de la chaleur, le parcours sera très montagneux avec des arrivées en altitude.

27 ans, c'est l'âge de la maturité ?

Je suis dans une génération qui a mis du temps à évoluer sportivement, on va dire. Je sais que 27, 28, 29 ans, c'est vraiment les meilleures années. Là où, physiquement et moralement on est les plus forts. Je pense que c'est mon cas. J'ai évolué petit à petit, je n'ai pas grillé les étapes et je rentre dans mes meilleures années. Parce qu'on sait aussi que la nouvelle génération arrive et arrive très vite. Il y a des talents très jeunes. Mais chacun est différent, et je pense que chacun a besoin de temps différent.

Cela fait sept mois que vous évoluez désormais au sein de Burgos BH, quel bilan dressez-vous ?

Le bilan est quand même très bon. Je pense qu'on a la chance d'avoir un très bon calendrier. On a pu parcourir l'Europe et même au-delà. En mars, j’ai remporté ma première victoire sur une étape du Tour d’Alentejo, au Portugal. J’ai ensuite vécu un gros coup d’arrêt avec une chute sur le Tour de la Sarthe (côtes cassées). Cela a freiné ma saison. Ce qui fait qu’aujourd’hui, je ne compte que 40 jours de course. Quant à l'équipe, on a une très bonne structure, une formation un peu famille avec le staff, donc on fait les meilleures choses possibles avec nos moyens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tout pour pouvoir performer. Une bonne ambiance. C'est parfait pour rebondir et pouvoir se donner le meilleur de soi-même.