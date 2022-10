Cyril Baille de retour avec le Stade Toulousain : "Les adducteurs me faisaient trop souffrir"

Le pilier du Stade Toulousain n'a pas encore porté le maillot rouge et noir cette saison. Opéré de l'adducteur gauche au cœur de l'été, il reprend l'entraînement collectif cette semaine et devrait jouer durant cette période de doublons. Dès Bayonne samedi ?

Première question très simple : comment ça va ?

Cela va très bien. Je vais reprendre les entraînements collectifs cette semaine. Je suis très content.

Le retour est donc pour très bientôt ?

Ce sera certainement pour le weekend du Stade Français. Je vais voir comment j'arrive à digérer la charge de travail. Donc certainement pour le match du Stade Français, ou peut-être une petite surprise pour Bayonne samedi.

"J'avais beaucoup de douleurs."

C'était le timing idéal pour se faire opérer ?

C'était en accord avec le staff. J'ai eu pas mal de pépins les six derniers mois de la saison dernière. J'avais beaucoup de douleurs donc on a pris la décision d'opérer. Les adducteurs me faisaient trop souffrir, là je n'ai plus aucune douleur. On a fait un gros travail pendant trois mois.

On pense à la Coupe du Monde en se faisant opérer un an avant ?

C'est sûr qu'on y pense, mais la saison est tellement longue. Ce serait se prendre pour un autre que de penser déjà à la Coupe du Monde. Il faut penser à la saison de rugby qui arrive.

Dur de ne pas faire cette tournée d'automne avec le XV de France ?

C'est la loi du sportif de haut niveau. Moi je suis très content de reprendre l'entraînement, ça me manquait quand même énormément.

Que faire pour mieux gérer cette période de doublons ?

C'est toujours compliqué quand tu perds un tiers de l'équipe, mais chaque année on sait qu'on est amené à avoir ce genre de période. Il faudra se servir des erreurs faites l'année dernière pour ne pas les rééditer. Il faudra être un peu plus lucides et tueurs dans les moments où il faut marquer des points.