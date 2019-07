Cyril Baille, le 9e Toulousain appelé pour préparer la Coupe du Monde avec le XV de France

Le pilier du Stade Toulousain a été appelé samedi 20 juillet par Jacques Brunel pour pallier le forfait d'Etienne Falgoux, réserviste. Cyril Baille est donc le neuvième joueur rouge et noir à partir en stage avec les Bleus. La reprise mardi à Ernest Wallon va se faire en petit comité.

Toulouse, France

Le Clermontois Etienne Falgoux, réserviste dans le groupe de 37 joueurs retenus (31 titulaires + six suppléants) pour préparer la Coupe du monde qui démarre en septembre a déclaré forfait ce 20 juillet à cause d'une blessure au tendon. Il est remplacé par Cyril Baille, 25 ans, 11 sélections. Le pilier gauche du Stade Toulousain retrouve les Bleus pour la première fois depuis juin 2018, à cause de ses blessures.

La reprise de l''entraînement mardi à Ernest Wallon se fera donc sans neuf joueurs appelés par le XV de France : Maxime Médard, Sofiane Guitoune, Antoine Dupont, Thomas Ramos, Romain Ntamack, Yoann Huget, Peato Mauvaka, François Cros et donc Cyril Baille.

Le XV de France est arrivé jeudi à Monaco pour la deuxième phase de leur programme de préparation. Jacques Brunel doit annoncer sa liste définitive des 31 joueurs le lundi 2 septembre. Il a précisé cette semaine que le statut de réserviste était fait pour évoluer, et que tout suppléant pouvait prétendre prendre la place d'un titulaire. Cyril Baille est le deuxième réserviste toulousain avec le troisième ligne François Cros.