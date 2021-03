Damien Chouly jouera à l'USAP un an de plus

Non, ce n'est pas encore l'heure de la retraite pour Damien Chouly ! Le troisième ligne de l'USAP va jouer une saison de plus. De retour au club catalan en 2019, il avait signé pour deux saisons et une année optionnelle avec possibilité de reconversion.

Un accord a été trouvé entre le joueur et le club : Damien Chouly portera le maillot sang-et-or une saison de plus, probablement la dernière. Dans Lundi, c'est rugby sur France Bleu Roussillon, Christian Lanta a confirmé l'information : "Damien fera la saison prochaine qu'on avait mis en option. Il est en train de monter en puissance comme l'équipe et fait de très bons matchs. Il est très investi en tant que leader, il a un rôle très important dans léquipe et si on monte son expérience du Top 14 sera déterminante. C'était important de valider et de confirmer son année optionnelle."

Pour Damien Chouly, le projet de reconversion en interne fait aussi son chemin a confirmé le manager général : _"Au-delà de son année prochaine sportive, il y a un projet de reconversion au club. C'est une figure emblématique mais ça ne suffit pas, il faut avoir les compétences et le bagage pour continuer à servir le club et il y a des voies très intéressantes à explorer pour qu'il reste fidèle à ce club parce qu'il en a envie, parce qu'il est très motivé et il peut beaucoup apporter en dehors du terrain aussi. Dès la saison prochaine, ses responsabilités seront certainement amplifiées et il sera très proche du staff comme un ou deux autres joueurs. Les choses ne sont pas cloisonnées à l'USAP, il y a beaucoup d'échanges dans l'intérêt de tou_s."

La barre des 400 matchs ?

Damien Chouly est déjà cette saison capitaine de touche à l'USAP, il n'est donc pas inconcevable de voir le troisième ligne aux 46 sélections prendre un peu plus d'importance dans ce secteur qui n'est pas un point fort de son équipe cette saison.

Damien Chouly avait porté le maillot de l'USAP de 2007 à 2012 avant de rejoindre Clermont puis de revenir en Catalogne en 2019. Le joueur originaire de Haute-Vienne puis formé à Brive totalise plus de 370 matchs en professionnel ! Prolonger le plaisir d'une saison de plus pourrait lui permettre d'atteindre la barre des 400 matchs de haut niveau. Sacrée carrière !