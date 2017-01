Dans les coulisses d'un match de l'ASM avec Samy Chatti, le réalisateur clermontois de Canal+

Le clermontois Samy Chatti est un des réalisateurs de Canal+. Il est notamment chargé de mettre en images les matches du Top 14 pour la chaîne cryptée. Ce sera le cas ce dimanche au stade Marcel Michelin pour le choc contre Toulon. Plongée, et contre plongée, au cœur du dispositif.

C'est ce qui se passe derrière votre écran de télévision. L'envers du décor. Pour assurer la retransmission des matches du Top 14, Canal+ déploie les gros moyens. "Pour une affiche comme ASM-Toulon, c'est 18 caméras et près d'une soixantaine de personnes" précise Samy Chatti. Ce Clermontois est l'un des meilleurs réalisateurs de sport en France et collabore depuis maintenant plusieurs années avec la chaîne cryptée.

"C'est un peu pompeux, mais je suis en quelque sorte le chef d'orchestre..." Samy Chatti, réalisateur pour Canal+

"Il est aussi exigeant que le public clermontois" ajoute avec un brin d'espièglerie le journaliste Bertrand Guillemin, qui commente les matches sur Canal, "ici, il est chez lui, il connaît tous les joueurs et presque tous les supporters, c'est un vrai plus par rapport à un autre réalisateur".

La régie, c'est le poste de pilotage pour le réalisateur Samy Chatti © Radio France - Jean-Pierre Morel

Deux heures avant le coup d'envoi, c'est l'heure du traditionnel briefing pour Samy Chatti, qui réuni ses équipes pour les dernières consignes. "Vous savez faire, mais il nous faut un maximum de gros plans pour qu'on puisse ensuite raconter l'histoire avec les ralentis, bon match !". Le dispositif est maintenant bien rodé. Mais il y a toujours la même adrénaline avant la prise d'antenne. C'est dans le car régie installé juste derrière la tribune du Stade Marcel Michelin qu'il va ensuite diriger la retransmission. "C'est espace est scindé en trois parties, le son, la réalisation, et les ralentis", une sorte de poste de pilotage où règne en maître des lieux Samy Chatti. "Mon rôle c'est de mettre du lien, car c'est avant tout un travail d'équipe, mais il fait avoir les yeux et les oreilles partout".

La hantise de rater un essai en direct

Le chef d'orchestre est donc à la baguette, avec toujours la même concentration. "La hantise du réalisateur, c'est comme pour un musicien de passer à côté de son concert, de rater un essai en direct par exemple, mais je touche du bois !". Et quand on lui demande s'il reste objectif lorsqu'il réalise les matches de l'ASM, la réponse est l'image du personnage. "Oups, joker.... non, bien sur qu'on reste objectif, mais c'est vrai qu'avec l'arbitrage vidéo, on a de plus en plus d'influence sur le jeu".

18 caméras, et 60 personnes pour assurer la réalisation du match © Radio France - Jean-Pierre Morel

Hasard des désignations, ou clin d'oeil de son employeur, Samy Chatti a réalisé le dernier match de l'ASM en 2016 au stade Marcel Michelin contre le Stade Français juste avant Noël, et il sera encore aux manettes lors de la venue de Toulon pour le premier choc de l'année ce dimanche à Clermont.