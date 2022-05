Dans les coulisses du Stadium de Brive - Frédéric et Mickaël, les "Monsieur Propre" du Stadium

Début ce lundi d'une série sur les coulisses du Stadium de Brive, alors que le dernier match à domicile approche. Zoom ce matin sur ces hommes de l'ombre, Mickaël Galoustian et Frédéric Jabraud, qui entretiennent le Stadium avant et après les matchs.

Non sans humour, voici comment Mickaël Galoustian définit son travail au sein du Stadium. "On est un peu les Monsieur Propre du Stadium" sourit le jeune homme. Il est vrai que parmi leurs sept heures de travail quotidien hors matchs cette tâche de nettoyage prend du temps, notamment dans les deux tribunes les plus importantes, Elie-Pebeyre et Europe. Frédéric Jabraud, son collègue, ne dit pas le contraire.

"On a un très très gros nettoyage au niveau des tribunes. Avant match, on nettoie tous les sièges." Un travail effectué grâce notamment à l'aide du Secteur Est, une équipe qui fait d'autres structures de la ville. "Il y a Mika qui fait sa tribune Europe et nous, on est partagé à plusieurs pour faire la grande tribune et la tribune sud" rappelle Frédéric Jabraud.

Des produits d'entretien et un passe-partout

Pour cela, il faut aux hommes des outils. "On a des produits d'entretien" souligne Mickaël Galoustian, mais aussi, pour ramasser des papiers ou détritus pour éviter de se blesser, les deux hommes ont un protocole. "On a un chariot avec un sac poubelle accroché à l'aide d'un élastique et on a une pince pour ramasser les déchets" raconte Mickaël Galoustian qui précise que c'est plus facile de manier un tel outil. Sans oublier le trousseau de clés qui englobe pas mal de clés. "Un passe partout, voilà" sourit Mickaël Galoustian.

Alors comment devient on agent d'entretien au Stadium? Mickaël Galoustian, briviste pur-jus, a suivi une formation à son arrivée en janvier, car auparavant, il n'était pas du tout dans cette branche d'activité. "J'étais serveur barman" raconte celui qui est aussi joueur de hockey au club de Brive, "vu que je suis sportif de base, celui ci me convenait terriblement. Donc j'ai tout fait pour obtenir ce poste" souligne Mickaël.

Un travail pas du tout ingrat

Dans ce travail, il y trouve son compte. "C'est valorisant comme métier. Après, c'est sûr que les gens ne nous connaissent pas personnellement, parce qu'ils nous voient les jours de match avec toutes nos clés et l'équipement de la mairie, mais entretenir une structure et voir que le public vient ici pour passer un bon moment, ça, c'est toujours valorisant."

Pour Frédéric, ancien ouvrier en miroiterie à Limoges, c'est aussi une joie de travailler chaque jour dans un stade mythique comme le Stadium. Après huit ans au sein du stade, il en retient des moments sympas dans les vestiaires. "Même si aujourd'hui, il y a moins de convivialité" regrette Frédéric, "parce qu'avant, on était constamment en contact avec les joueurs et que tous les soirs, on faisait le nettoyage des vestiaires. Il y avait la salle de muscu, la salle des kinés à côté, qui maintenant est le salon du président. Depuis qu'ils ont fait le centre de performance, la convivialité envers les joueurs, on l'a beaucoup moins. Mais on l'a quand même pendant les jours de match"

La crise sanitaire est venu perturber leur travail, qui a bien repris néanmoins. "Pendant le Covid, les buvettes étaient fermées" se rappelle Mickaël. "Depuis, on a un peu plus de détritus à ramasser" dit-il sans regrets. "Les tribunes, c'est comme notre maison" souligne le jeune homme, décidemment heureux de venir travailler au Stadium.