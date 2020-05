Dans ma bibliothèque : "Rugby au coeur" de Serge Collinet aux éditions Passiflore.

Aujourd’hui : lecture et rugby … avec un livre formidable édité chez Passiflore, maison d’édition basée à Dax, un livre intitulé «Rugby au cœur » de Serge Collinet …

L’histoire de ce « Rugby au cœur » est simple … L’auteur nous conduit dans un univers entre fiction et autobiographie où le coach Simon et le capitaine Jérôme racontent la construction des « Braqueboys », leur équipe de rugby scolaire, de la cour du collège Georges Braque dans le 13ème arrondissement de Paris aux pelouses du championnat de France.

Chacun apprend à se connaître et à se dépasser, individuellement et collectivement, en pressant un ballon ovale contre son cœur. Récit initiatique, plongée dans le quotidien d’un collège parisien, hymne au rugby, manuel d’entraînement, ce livre est avant tout un magnifique guide pour la vie, dans lequel l’émotion et la passion transpirent à chaque page.

Ce récit sportif de Serge Collinet séduira tant les amateurs de rugby que de sport et d’éducation républicaine. Il met l’accent sur la relation entraîneur-entraîné ou prof-élève, qui, quand elle est réussie, permet à chacun de se dépasser et de trouver son chemin. On est tenu en haleine par l’aventure de ces jeunes garçons, personnages principaux du récit, à qui le rugby a tant apporté en les faisant grandir.

Rugby au coeur, un livre plei de passion et d'émotions de Serge Collinet chez Passiflore.

Alors, je vous parle de l’auteur de ce livre, et vous allez voir qu’en matière de rugby, cet homme s’y connait …

Serge Collinet a écrit de nombreux ouvrages de pédagogie qui font référence, en France et à l’étranger, vendus à plus de 80 000 exemplaires. Il a reçu en 2013 le « Prix de Technique et de Pédagogie sportives » décerné par l’association des écrivains sportifs. Professeur agrégé d’EPS, Serge Collinet est un ancien rugbyman. Créateur de la section sport-études rugby du collège Georges Braque à Paris, il a formé de nombreux jeunes rugbymans dont certains sont devenus internationaux (dont Wesley Fofana, centre, ailier à l'ASM Clermont), et conduit plusieurs équipes au titre de champion de France.

Ainsi cette belle histoire pleine d’émotions et de passion, c’est « Rugby au cœur », de Serge Collinet, édité par la maison d’édition de Dax, Passiflore …

Je précise que vous n’êtes pas obligés d’être fan de rugby pour apprécier cet ouvrage parce que c’est une histoire de potes, de sport et de famille …