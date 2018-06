Mont-de-Marsan, France

David Darricarrère, l’entraineur des arrières de l’équipe de France de rugby des moins de 20 ans, championne d’Europe cet hiver et championne du Monde dimanche dernier, était hier soir vendredi l’invité des « Têtes à packs » sur France Bleu Gascogne. L’occasion pour le natif de Tartas et ancien joueur du Stade Montois mais aussi ex- entraîneur entre autre de La Rochelle, Castres, Dax et Biarritz de revenir sur l’excellence de ce groupe de gamins doués et d’ouvrir des perspectives quant à l’avenir. Darricarrère qui souhaite voir incorporer tous ces jeunes, pour la plupart issus de grands clubs de Top 14 ou Pro D 2, aux effectifs professionnels dès la saison prochaine, afin de leur donner du temps de jeu. Et des les aguerrir. « Ces gamins sont la relève du rugby français ». David Darricarère qui a dit sa volonté et son envie de continuer à travailler avec cette génération dorée.