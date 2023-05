David Marty (USAP) : "On se dirige vers l'access match mais si on peut l'éviter, pourquoi pas"

Quelle est votre réaction après la défaite de Brive contre Castres qui fait que l'USAP n'est plus menacée de relégation directe ?

J'imagine que c'était compliqué pour Brive d'aborder le match contre Castres avec de la sérénité en connaissant notre résultat. C'était notre but. J'avais aussi un petit espoir que Jérémy Davidson fasse ce qu'il faut, il doit bien avoir un peu de rancœur envers Brive. Le scenario de la semaine dernière est inversé aujourd'hui et je pense que ce n'est pas volé, quand même.

C'est loin d'être fini, on est à quatre points de Pau. On a au pire la treizième place et l'Access match, on va devoir avoir une réflexion sur cette fin de saison. Il va falloir êtres bons là-dessus même si on va d'abord savourer cette victoire. On va prendre quelques jours de repos et partir en stage à Falgos et préparer cette fin de saison.

"Montpellier n'est pas l'équipe sur laquelle je compte le plus"

Si l'USAP gagne à Castres et que Pau perd contre Montpellier, vous pouvez atteindre la douzième place synonyme de maintien direct. Y croyez-vous encore ?

Honnêtement, Montpellier n'est pas l'équipe sur laquelle je compte le plus, bizarrement mais pourquoi pas. Il va falloir gérer tout ça car en plus on joue le dimanche soir à Castres et l'access match est le samedi suivant. Il va falloir réfléchir et ce n'est pas sûr qu'il faille mettre tous les œufs dans le même panier. Je réagis à chaud bien sûr. On a aussi des blessés derrière, on va devoir voir comment tout se goupille.

Y'a-t-il une crainte de ne pas aborder l'access match de la meilleure des manières en cas de déception à Castres ?

Si on en n'avait pas parlé avant, ça changerait des choses mais ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Cet access match on s'y dirige. L'erreur des autres équipes qui ont perdu dans ce match a été de vouloir l'éviter à tout prix et du coup d'y aller avec de la pression. On aura de la pression si on le fait mais on sait que c'est un passage quasi obligé pour nous mais si on peut l'éviter, pourquoi pas.