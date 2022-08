David Mélé : "Apporter mon expérience et mon enthousiasme au Stade Toulousain"

David Mélé a quitté son poste d'entraîneur des arrières de Chambéry (Nationale) cet été pour venir intégrer le staff d'Ugo Mola à Toulouse. Il sera en charge des "skills". Un club qu'il connait déjà un peu puisqu'il avait porté les couleurs du club lors de la saison 2015-2016. Retour avec lui sur le match amical remporté par Toulouse ce jeudi à Toulon.

Que penser de cette première sortie de la saison ?

Les intentions et les ambitions montrées valident le travail qu'on a fait pendant le stage la semaine dernière. On a su se nourrir de miettes offensivement et appuyer là où ça fait mal. On avait dit aux joueurs de se lâcher et de mettre de la vitesse. On est très satisfaits de l'investissement des joueurs, confirmés ou jeunes. Après, ce n'était qu'un match amical, il ne faut pas s'enflammer.

Parmi les points négatifs, l'indiscipline en mêlée sur la première mi-temps...

C'est un des points noirs, l'indiscipline ce soir. Il va falloir trouver des solutions. Je suis persuadé que Virgile Lacombe et ses joueurs vont faire ce qu'il faut pour régler ces petits détails qui nous empêchent de lancer notre jeu. Ce sera être un gros axe de travail cette semaine. Virgile, il sait sur quoi il faudra mettre l'accent.

Raconte-nous ton arrivée ici à Toulouse

Ugo m'a dit qu'il cherchait quelqu'un dans mon profil pour pallier le départ d'AB Zondagh l'année d'avant. D'après Clément Poitrenaud, il y a eu des manques la saison dernière par rapport à ça. Le staff voulait intégrer quelqu'un, j'ai la chance que ce soit moi. Ils attendent que je fasse progresser les joueurs, que j'apporte un peu de mon expérience grâce à mes différentes aventures en France et à l'étranger. Apporter aussi mon enthousiasme et ma joie de vivre qui, je l'espère, va apporter un souffle nouveau dans le staff. On va tous s'attacher à faire mieux que la saison dernière. Tout le monde a des objectifs élevés.