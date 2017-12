David Mélé, de retour à l'USAP

David Mélé portera de nouveau le maillot de l'USAP la saison prochaine. C'est le retour d'un joueur historique au club, en revanche celui de Charles Géli est compromis.

Il ne s'en cachait pas, David Mélé rêvait de revenir à l'USAP. En PRO D2 ou en Top 14, le demi-de-mêlée voulait porter de nouveau le maillot sang et or. Il y a moins d'un mois, il était même partagé entre déception et soulagement de ne pas jouer (avec le FCG) à Aimé-Giral avec un autre maillot que celui de l'USAP.

David Mélé a 32 ans, depuis son départ de l'USAP il a joué pour Leicester, Toulouse et Grenoble. Sa polyvalence (9 et 10) peut être un atout pour l'USAP la saison prochaine. Il a signé pour deux saisons.

Il est le premier nom annoncé pour la saison prochaine par l'USAP qui doit recruter à pas mal de postes. Le chantier est somme toute assez important. Un autre ex joueur historique était pisté par le club catalan : Charles Géli. Selon nos informations, la piste s'est bien refroidie les derniers temps. Un retour du talonneur est fortement compromis actuellement.