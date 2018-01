Ex et futur usapiste mais actuel grenoblois ! David Mélé va vivre de manière spéciale le match entre Grenoblois et Catalans, ce jeudi. Il l'a exprimé en direct sur France Bleu Roussillon, lors de "Lundi, c'est rugby", malgré les taquineries de son ami Yohan Vivalda.

Perpignan, France

France Bleu Roussillon : Comment Grenoble aborde ce match contre l'USAP, car les Grenoblois ne semblent pas en grande forme en ce moment ?

David Mélé : On a actuellement un coup de moins bien, on n'arrive pas forcément à mettre notre jeu en place à l'extérieur et du coup à la maison il faut rattraper les points perdus. On était dans le coup à la mi-temps à Biarritz mais des faits de jeu ont fait qu'on est reparti avec trente points dans la musette. On sait que Perpi va venir avec des intentions et ça va être à nous de défendre notre bout de gras pour rester invaincus au stade des Alpes. On perd trop de points à l'extérieur, il faut régler toutes les erreurs qu'on peut faire et il va vraiment falloir qu'on soit tous à 100 ou à 200%.

FBR : Perpignan vous fait-il peur ?

DM : On a tous vu le match contre Aurillac et c'est sûr qu'on ne va pas se dire qu'on va battre Perpignan facilement. Une fois que cette équipe avance et déroule son jeu ça fait mal ! On avait pu le constater au match aller aussi.

"Sur le banc contre l'USAP"

FBR : Allez-vous jouer jeudi ?

DM : Je serai sur le banc.

David Mélé sous les couleurs usapistes aux côtés de son ex et futur entraîneur : Patrick Arlettaz © Maxppp - Michel Clementz

FBR : C'est un contexte particulier ce match pour vous. Comment l'abordez-vous ?

DM : Le fait que le match soit à Grenoble facilite beaucoup les choses. Je n'ai pas cette pression de revenir jouer à Aimé-Giral. J'avais manqué le match aller à cause d'une blessure et j'étais à la fois déçu de ne pas jouer et soulagé aussi de ne pas jouer dans ce stade avec un autre maillot. Là, oui, bien sûr je suis excité car tout le monde connaît l'histoire que j'ai pu avoir avec Perpignan et je vais y revenir la saison prochaine donc c'est un match particulier mais ça reste du rugby. Je suis joueur du FCG jusqu'au 30 juin donc je vais tout donner pour battre l'USAP.

"Signer à l'USAP a été une opportunité, je ne m'y attendais pas"

FBR : Quand on a signé tôt avec un autre club, ça ne perturbe pas du tout la fin de saison ?

DM : Non, ça ne perturbe pas du tout. Tout joueur de rugby quand il défend des couleurs doit le faire jusqu'à la fin et je pense être comme ça. Ca avait été le cas quand je suis parti de l'USAP. Tant que je porterai le maillot du FCG, je le défendrai à fond et on verra ce qui se passe l'année prochaine.

FBR : Vous revenez donc à l'USAP la saison prochaine, était-ce vraiment une énorme volonté de votre part ?

DM : Oui, c'était une volonté. Ca a été une opportunité, je ne m'y attendais pas vraiment, j'envisageais de faire une saison supplémentaire à Grenoble et ensuite de continuer un projet que j'ai lancé aux Etats-Unis. C'est quelque chose d'inespéré et c'est surtout de pouvoir retravailler avec Patrick (Arlettaz) et de travailler avec Perry (Freshwater) et toutes les personnes au club que je connais déjà.

Ecoutez l'intégralité de l'interview de David Mélé (avec les taquineries de Yohan Vivalda, le deuxième ligne de l'USAP)