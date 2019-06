Dax, l'équipe de France de rugby à 7 bosse dans Boyau

Dax, France

Les bleus, dirigés par l’ancien manager dacquois Jérome Daret, sont en stage jusqu’à vendredi à Dax. France à 7, qui a battu par deux fois la Nouvelle-Zélande, vient de terminer à la 5e place du tournoi de Paris, dernière étape en date des "Seven series", la compétition mondiale annuelle.

Au classement de la fédération internationale les français occupent désormais la 8e place sur 21 équipes classées. Le rugby à 7, discipline olympique, qui prend de plus en plus d’ampleur. Et Christophe Reigt, ex-ouvreur de Bordeaux Bègles, manager des équipes de France de rugby à 7, d'enchérir : la spécialité en pleine essor a d'autant plus d'avenir que l'équipe de France est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et joue son ticket pour les JO de l'an prochain à Tokyo.

Jerome Daret, le Dacquois, ancien joueur, lui, et ancien directeur sportif de l’USD a été l’un des premiers pros du rugby à 7 en France. Il est actuellement entraîneur de France 7 masculine. Ce stage à Dax est à la fois le besoin de régénérer la troupe après le tournoi de Paris mais aussi d'inscrire le 7 dans un territoire historique du 15 et dans un stade emblématique.

La France à 7, plus vite ,plus loin, direction JO - World Rugby

Exemple d'émulation par le rugby à 7, un repêché du 15. Paulin Riva, le centre de 25 ans est né à Auch et il a été formé au rugby dans le club de sa ville natale. Il est ensuite passé par Bordeaux-Bègles puis Angoulême et a intégré France 7 l’année dernière. Il est le prototype même de jeunes joueurs spécifiquement désormais dédiés au 7.

Après leur stage à Dax les bleus de France 7 passeront trois jours à l’Insep Paris, l’Institut National du Sport, avant de partir pour le tournoi de Moscou.

