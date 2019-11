Dax : la nouvelle tribune du stade Maurice Boyau est opérationnelle

La nouvelle tribune et le salon VIP du stade Maurice Boyau, à Dax, sont désormais opérationnels. Ils accueilleront pour la première fois les spectateurs du match Dax-Nantes ce samedi.

Les spectateurs du match de rugby Dax-Nantes vont tester pour la première fois ce samedi, à 18h30, la nouvelle tribune du stade Maurice Boyau. Des travaux étaient en cours depuis plus d'un an pour construire une nouvelle tribune et une salle de réception. Ce projet était très attendu par l'US Dax, car Maurice Boyau est son stade résident.

Les travaux étaient même devenus obligatoires puisque jusqu'en 2017, l'équipe évoluait en Pro D2. Le stade n'était donc plus aux normes. La Fédération française de rugby menaçait de ne plus autoriser le club à jouer ses matchs à domicile.

"En phase avec la modernité du rugby d'aujourd'hui"

Les travaux ont donc commencé en octobre 2018. Il a fallu démolir la tribune Ouest, dite "tribune de face", pour en construire une nouvelle. Cette dernière possède 2023 places, soit 900 de plus que l'ancienne, mais aussi, en haut des gradins, un salon de 800 m², vitré et panoramique, destiné aux VIP et aux partenaires. Un lieu couvert de 1500 m² a également été aménagé sous les gradins ; il sert de buvette pendant les matchs.

Gilbert Ponteins, l'ancien président de l'US Dax, se réjouit de cette nouvelle installation. Il salue l'entrée du stade dans la modernité : "Nous avons enfin une tribune qui ressemble à une tribune de compétiteurs et dans laquelle tout est en phase avec la modernité du rugby d'aujourd'hui", affirme-t-il.

Mais la mise en place du projet n'a pas toujours été simple. Le 10 octobre dernier, lors d'un Conseil municipal, la construction a fait l'objet d'une révision de financement. Il a fallu ajouter 429 000 euros aux 5,1 millions déjà prévus pour des travaux supplémentaires comme le renforcement des fondations, la démolition de gradins pour l'éclairage ou l'équipement fonctionnel de la salle. Ce coût additionnel n'avait pas plu à l'opposition.