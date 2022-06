De l'enfer aux portes du paradis : Montpellier s'offre une troisième finale de Top 14

Après celles perdues en 2011 et 2018, le MHR s'est offert une troisième finale au Stade de France, ce samedi. Les rugbymen de Montpellier ont en effet déjoué tous les pronostics, en éliminant Bordeaux, en demi-finale de Top 14.

Dans une Allianz Riviera où plusieurs milliers de supporters avaient fait le voyage, Les hommes de PSA ont d'abord concédé l'ouverture du score, avant d'inscrire un superbe et premier essai par Vincent Rattez, à gauche, le long de la ligne de touche, bien servi par l'italien Paolo Garbisi, qui ne s'est jamais caché et qui a livré une prestation de grande qualité.

Ensuite, Mathieu Jalibert a répondu en allant aplatir après une perte de balle de Guilhem Guirado, mais les drops plein de sang-froid de ses partenaires Paolo Garbisi et Anthony Bouthier ont permis au MHR de virer en tête, de trois points, à la pause (13-10). La seconde période, moins intense et plus électrique que la première, a finalement mis du temps à se décanter, et c'est alors qu'a surgi le héros du second acte.

Gela Aprasidze réussit deux pénalités en fin de match © AFP - Nicolas Tucat

Gela Aprasidze : la délivrance

Une victoire 19 à 10, à l'arrivée, face à une formation qu'elle n'avait pas battu cette saison, et au terme d'un match très disputé, où il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour voir le club héraultais s’envoler, grâce à deux pénalités monumentales signées Gela Aprasidze, qui venait tout juste de remplacer un formidable Benoît Paillaugue.

Car soyons clairs, cette victoire n'est pas celle uniquement du géorgien, mais bel et bien celle d'un collectif avec un coeur énorme, certes pas toujours précis face à un UBB qui n'a pas beaucoup su convertir les déchets héraultais en points bordelais, mais doté d'un courage et d'une solidarité à toute épreuve, avec une défense qui n'a jamais rien lâché.

Le MHR, qui souhaite à tout prix offrir aux partants la plus belle des sorties, notamment Benoît Paillague, Guilhem Guirado et Fulgence Ouedraogo, ira donc défier Castres, vendredi prochain, dans la capitale, comme il y a quatre ans, pour tenter de décrocher le premier bouclier de Brennus de son histoire.

Arthur Vincent fête la victoire avec les supporters © AFP - Nicolas Tucat

REACTIONS

Philippe Saint-André, manager du MHR, savoure la victoire

Philippe Saint-André au micro de Bertrand Queneutte Copier

Le film de la soirée - Bertrand Queneutte avec Olivier Azam, Philippe Saint-André, Benoît Paillaugue et Anthony Bouthier.

Bertrand Queneutte Copier

Les supporters du MHR fous de joie, au micro de Dorian Bonzom

Les supporters du MHR en ébullition Copier

Philippe Saint-André lance un appel au peuple, pour le Stade de France

Philippe Saint-André appelle ses supporters à se rendre massivement au Stade de France Copier

Un supporter du MHR en larmes, au micro de Dorian Bonzom.

Un supporter de 61 ans, très ému Copier

Le manager PSA explique son choix, difficile, de ne pas avoir retenu Fulgence Ouedraogo.

Fulgence Ouedraogo n'était pas sur le terrain, explication de PSA Copier

Fulgence Ouedraogo porté en triomphe par ses coéquipiers © AFP - Nicolas Tucat

VIDEOS

