Finale du Top 14 : les dates clés de l'ascension du Stade Rochelais

À deux jours de la finale du Top 14, vendredi 25 juin 2021, il faut garder à l'esprit un fait : le Stade Rochelais n'est remonté dans l'élite du rugby français que depuis sept ans. Il a enchainé ces deux derniers mois la finale de la Coupe d'Europe et celle du Championnat de France. En pro D2 jusqu'en 2014, les Maritimes ont grimpé les échelons de manière progressive, mais sûre, pour tenter de décrocher aujourd'hui le Bouclier de Brennus. Avec un noyau de cinq joueurs fidèles à La Rochelle, le groupe s'est façonné sur la durée. Après le Challenge européen en 2019, et déjà la demi-finale du Top 14 en 2017, les Jaune et Noir ont élevé leur niveau de jeu crescendo.

Si proche du titre de Champion d'Europe

Son premier grand titre européen, La Rochelle en a rêvé. Face au leader toulousain, elle s'est inclinée au terme d'un match de haut niveau (22-17). Les Maritimes ont mené jusqu'à la mi-temps, avant d'être dominés par Toulouse en seconde période. Ils n'ont jamais baissé les bras, s'offrant même un essai à sept minutes du coup de sifflet final, inscrit par Tawera Kerr-Barlow.

Top 14 : la barre de la demi-finale franchie

La troisième est la bonne : après deux échecs en demi-finale du Top 14, en 2017 contre Toulon et 2019 face à Toulouse, les Rochelais décrochent le ticket pour la finale. Le seul essai d'Arthur Retière, à 29 minutes, a scellé le sort du Racing 92, totalement dominé par les Maritimes (19-6), vendredi 18 juin. Le temps de la revanche a sonné pour les Jaune et Noir. Battus par le Stade Toulousain trois fois en 2021, ils espèrent leur rafler le titre de champion de France, vendredi 25 juin.