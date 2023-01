Début de crise à l'USAP ?

L'USAP est dernière du championnat de Top 14 et fonce droit vers la Pro D2, avec un retard de sept points sur l'avant-dernière place à onze journées de la fin. Le prochain match n'incite pas à l'optimisme total puisque les Catalans recevront l'équipe en forme du moment : le Stade Français, le 27 janvier.

ⓘ Publicité

Selon nos informations, un conseil d'administration extraordinaire se tient ce lundi midi pour évoquer la situation sportive du moment.

Que faire ? Les supporters sont en colère, et sur les réseaux sociaux ils réclament des changements. Brive et Bordeaux l'ont fait : ils ont remercié leur entraîneur principal et ont eu un rapide déclic et un profond changement sur le terrain. Le contexte est-il réellement le même ?

Les joueurs ne donnent pas l'impression sur le terrain d'avoir abandonné leur staff. Est-ce que modifier le staff dans la situation actuelle de l'USAP peut permettre à l'équipe catalane de redresser la barre ? Si oui, comment ? Ce sont les questions qui sont à l'ordre du jour dans les bureaux de l'USAP.