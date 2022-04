Débuts prometteurs pour "Le Stade", le film du Stade Toulousain qui sort en salle ce mercredi

Il n'y a pas que la campagne présidentielle dans la vie. Le Stade Toulousain aussi part à la conquête des Français avec la sortie partout en France ce mercredi de son film intitulé "Le Stade". On vous l'a déjà présenté parmi les premiers il y a trois semaines sur France Bleu Occitanie. Il s'agit d'un film documentaire d'1h47 en noir et blanc sur l'incroyable doublé toulousain (coupe d'Europe - championnat) la saison dernière. Oui, il y a déjà eu des films sur le rugby comme "Invictus" en 2009. Film de Clint Eastwood sur la coupe du Monde 95 remportée à domicile par l'Afrique du sud après l'Apartheid. Mais là, c'est un film purement sportif, inédit avec lequel le club le plus titré d'Europe espère ainsi capter un public bien plus large que Toulouse et sa région.

Pour autant, on peut se demander si le grand public va se bousculer pour voir ce film partout en France, notamment à Castres, Bordeaux et La Rochelle, les villes rivales du Stade Toulousain. Eh bien oui ! Et ce sont même les Rochelais qui le disent. Jocelyn Bouyssy est le directeur général du groupe rochelais CGR qui regroupe 73 cinémas en France. "Ca n'a pas marché qu'à Toulouse pour l'instant. Après faut savoir si ça va perdurer. Le tout c'est de revenir à des bases normales et de se dire que ceux qui aiment le rugby vont aller voir ce film là et vont apprécier les qualités du Stade toulousain. Et tant mieux si même certains Rochelais ou à Bordeaux on trouve que ce film a du sens. On l'a sorti dans 45 villes. Ca veut dire qu'on y croit un petit peu quand même."

Plus de 6.500 entrées lors des avant-premières

C'est le pari du Stade toulousain et des producteurs de Black Dynamite. Projet qui existe depuis 2017. Et pourtant, à l'époque, le Stade n'a pas encore réalisé le doublé coupe d'Europe - championnat de la saison dernière. Antoine Dupont n'est pas encore meilleur joueur du monde. Et le Mondial en France parait encore loin. Mais, aujourd'hui, les planètes semblent s'aligner. Le film "Le Stade" sort donc dans plus de 200 salles en France. Sortie aussi en Belgique et même en Polynésie. Les deux stars du club Antoine Dupont et Romain Ntamack ont joué le jeu en répondant à tous les grands médias en début de semaine dernière. Après côté production ou distribution on ne veut pas donner de chiffres pour le moment. On attend de connaitre les premières tendances. Seule indication pour l'instant, les avant-premières à Paris, à Toulouse et dans tout le sud-ouest lundi. Et les chiffres sont bons avec au total plus de 7.000 entrées, selon Vincent Bonnetle directeur marketing - communication du Stade Toulousain. Reste maintenant à transformer l'essai.

Notre invité à 7h45 était Vincent Bonnet, directeur marketing - communication du Stade Toulousain.