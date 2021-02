Décès de Jean-Pierre Bastiat : "Un grand numéro 8 et un joueur très réputé"

Il aurait eu 72 ans le 11 avril. Il était né dans les Landes, à Pouillon, terre de rugby. Jean-Pierre Bastiat s’est éteint brutalement dans la nuit de mardi à mercredi. Jean-Pierre Bastiat, 32 sélections en équipe de France, est resté fidèle à un seul club, l’US Dax. Le Landais, 2è et 3è ligne de grande envergure, était connu et reconnu dans le monde entier. Il faisait partie de la fameuse équipe de France menée par Jacques Fouroux, vainqueur du Grand Chelem 1977. Une légende.

Du basket au rugby

Parmi les premiers à réagir, Pierre Albaladejo. Ancien international, lui aussi, dans les années 50 et 60 et Dacquois lui aussi se souvient de la découverte du jeune Bastiat, qui jouait alors au Basket à Dax : "Il avait déjà une taille importante et une adresse terrible. On nous avait dit, vous verrez il y a un basketteur là-bas qui est formidable. On a été le voir avec rené Dassé (ndlr : ancien président de l'US Dax) pour lui dire : écoute, viens t'entraîner avec les juniors. Et, il a franchi le Rubicon. Toto Desclaux (ndlr : Jean Desclaux, entraîneur du XV de France à l'époque) en a fait ce qu'il en fait. Un grand numéro 8 et un joueur très très très réputé. Partout où j'allais, en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour commenter les matchs, on me demandait toujours des nouvelles. Il faisait partie de cette fameuse 3e ligne : Bastiat, Skrela et Rives. Ces joueurs qui sont restés une année invaincus, ils ont fait le grand chelem sans encaisser un seul essai. C'est faramineux ça !"

Photo officielle du XV de France de rugby avec la 3e ligne Bastiat (2d rang à droite), Skrela (2d rang au milieu) et à sa droite Rives surnommé "casque d'or" (19 mars 1977) © AFP

Il était le maillon rassembleur

Jean Louis Béraud, a porté le maillot de l’US Dax de 1967 à 1980. Cet ancien 3/4 international était le frère de cœur de Jean-Pierre Bastiat : "Nous sommes dans la peine. Nous étions frères de cœur, fils uniques tous les deux, voisins depuis notre enfance et on s'était choisi comme frères. Il symbolisait la bonhomie, il arrachait à quiconque était malheureux un sourire de part sa jovialité et avec un cercle d'amis très large. Il était le maillon rassembleur. On dit, souvent à tord, personne n'est irremplaçable mais lui, dans ce rôle là, de fédérateur entre tous ses amis qu'il avait, il est irremplaçable. Nous vivrons sans, il nous manquera, il manquera ce fédérateur."

Dans un tweet publié ce mercredi matin, Bernard Laporte rend hommage à l'ancien international : "C'était un homme rayonnant, engagé et tourné vers les autres”, salue le président de la Fédération française de rugby.

Les rugbymen Michel Arrieumerlou, Patrick Freicha, Jacques Ibanez, Jean-Pierre Bastiat et Bernard Vinsonneau se détendent dans la piscine thermale de Dax, le 16 mai 1973, avant d'affronter Toulouse pour la finale de Rugby à XV à Tarbes © AFP

Le maire de Dax rend aussi hommage à ce monument du rugby dans un communiqué de presse publié ce mercredi midi : "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de Jean-Pierre Bastiat, victime d’un accident vasculaire jeudi dernier", réagit Julien Dubois. "Pendant toute ces années sur les terrains, Jean-Pierre Bastiat a construit une carrière sportive considérable où il a toujours brillé. Dax perd avec lui, une immense figure. Une personnalité très attachante." Le maire de Dax adresse ses plus sincères condoléances "à son épouse, ses enfants, ses proches et ses amis".