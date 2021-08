Découvrez le groupe du CA Brive pour le Inextenso Supersevens, compétition de rugby à VII

Il n'y a pas que le rugby à XV dans la vie. Il y a le rugby à VII. Les Jeux Olympiques l'ont montré, avec la très belle performance des rugbywomen féminines, grapillant la médaille d'argent à Tokyo. Parallèlement à la préparation du Top 14, le groupe est donc engagé dans une compétition de rugby à VII organisé par la Ligue Nationale de Rugby, le Inextenso Supersevens. C'est la deuxième édition de ce tournoi, remporté l'an dernier par le Racing 92.

Pour cette compétition, il faut aligner 15 joueurs. Les entraîneurs Philippe Carbonneau et Sébastien Bonnet ont retenus de nombreux joueurs espoirs. Ils seront encadrés par trois joueurs professionnels : le capitaine Pierre Tournebize, Retief Marais ainsi qu'Otar Giorgadze. Pour le géorgien et le capitaine français, ce sera l'occasion de se retester, après une saison quasi blanche à cause de blessures.

Trois joueurs venant d'autres clubs renforceront l'effectif : Roméo Serna (US Carcassonne), Théo Bordier (RC Bassin d'Arcachon) et Simeli Yabaki (Stade Aurillacois). A noter la présence de Rory Scholes, l'ancien joueur du CA Brive.

Le groupe briviste pour cette compétition

Sacha GUE

Pierre TOURNEBIZE

Lucas MALBERT

Enzo JOUANNET

Otar GIORGADZE

Retief MARAIS

Maximilien BOST

Tanguy LACOSTE

Roméo SERNA

Tom DANOVARO

Théo BORDIER

Joeli MATALAWERU

Rory SCHOLES

Simeli YABAKI

Marius MARTY

Quel groupe pro pour le match amical contre le Stade Français ?

Un des grands absents de cette liste est Aaron Grandidier-Nkang. Cela veut-il dire que l'Espoir sera sur la feuille de match ce vendredi à Tulle contre le Stade Français ? La composition sera dévoilée demain soir.

Ce premier match amical de présaison contre le Stade Français, au stade Alexandre Cueille de Tulle. Cette rencontre sera filmée et diffusée sur les réseaux sociaux du club. Pour ceux qui veulent y assister, c'est possible si vous bénéficiez du pass sanitaire. Sinon, le club-hôte, le Sporting Club de Tulle, organise des tests antigéniques ce jeudi de 11h à 19h ainsi que vendredi de 14h à 18h, directement au stade.