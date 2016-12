Défaite de l'UBB face au LOU en match avancé de la 15e journée de TOP14

Les joueurs girondins se sont inclinés ce vendredi soir à Vénissieux pour le match avancé de la 15e journée de TOP 14. Les Girondins n'ont pas eu l'étincelle pour trouver la faille chez les joueurs du LOU.

Nouvelle défaite ce vendredi soir pour les joueurs de l'Union Bordeaux Bordelais. Ils ne ramènent pas la victoire mais le bonus défensif de leur déplacement au Matmut Stadium de Vénissieux. Les Lyonnais se sont imposés 19 à 16 au terme d'un match âpre qui a manqué de créativité.

Les joueurs de l'Union n'ont pas su tirer avantage de leur supériorité numérique pendant la première mi-temps après le carton jaune contre le Lyonnais Delon Hermitage. Il est sorti du terrain pendant dix minutes après une faute sur le demi de mêlée girondin Baptiste Seurin. L'UBB et le LOU se sont ensuite suivis au score avec des pénalités. A la mi-temps, le score est de 3 partout.

En deuxième mi-temps, il faut attendre la 50e minute pour voir le premier essai, essai du Lyonnais de Toby Arnold, et un essai transformé. Le LOU prend l'avantage 13 à 6. L'UBB gratte quelques points avec de nouvelles pénalités mais pour voir un essai girondin il faut patienter jusqu'au temps supplémentaire. Yoann Lesgourgues marque le premier et le seul essai de l'UBB. Essai transformé par Ian Madigan mais ça ne suffit pas pour revenir au score. Le match se termine sur le score de 19 à 16.

Les Girondins restent provisoirement à la sixième place du classement avant la suite de cette 15e journée de TOP 14 et les matchs prévus ce weekend avec notamment ce samedi, les Palois qui reçoivent Montpellier à 13 heures. Suivi à 15 heures de Castres / Bayonne et de Stade Français / Brive. A 17 heures, ce sera au tour de Toulouse d'affronter Clermont. Ce dimanche, pour la première journée de cette année 2017, la Rochelle reçoit Grenoble et le Racing 92 se déplace à Toulon.

Le prochain match pour l'Union, c'est vendredi 6 janvier. Un nouveau déplacement pour les Girondins, à Montpellier cette fois ci.