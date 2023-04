Défaite du Stade Toulousain face au Leinster : "C'est dur" concède Matthis Lebel

France Bleu Occitanie : Matthis Lebel, vous ressentez quoi ?

Matthis Lebel : C'est dur, c'est dur, oui, parce que c'est dur de perdre. On n'aime pas perdre. Je pense que tout le monde est compétiteur dans cette équipe. C'est aussi dur car quand on voit les moyens qu'on avait mis toute la saison, tout ce que le club a fait pour qu'on arrive dans les meilleures dispositions, forcément ce n'est pas évident. On pensait qu'on était prêts mais apparemment, la marche était un peu haute.

Alors, que s'est-il passé ?

Ce qu'il s'est passé ? Discipline. Il y avait plusieurs choses. À ce niveau-là, on a beau dire, ils ont des grands joueurs, on avait des grands joueurs. Je pense que l'affiche était belle pour eux. Mais trop de fautes pour une demi-finale, trop de fautes contre une équipe comme ça mais trop vite avec un score aussi lourd à la fin.

Mais malgré l'engagement qu'on a mis, l'indiscipline, ça nous coûte trop cher. Malheureusement, il y a un carton. Mais encore une fois, c'est la faute à absolument personne. Au début, j'ai l'impression qu'on arrive à tenir le ballon, à les mettre à mal. Et on paye cash nos erreurs et on se retrouve à quatorze. Et à quatorze, tu prends la grêle. Et malgré ça à la mi temps, le match est loin d'être plié.

Il y a de la frustration. Évidemment, il va falloir rebondir.

Oui, de la frustration, oui. C'est surtout la frustration d'avoir perdu, la frustration par rapport à tout ce qui avait été mis en place par tout le boulot qu'avait fait le staff et le club pour nous mettre dans les meilleures disposition. Avec tous les mecs, on jouait quand même pas mal de matchs. Je pense que tout le monde était prêt.

La blessure de Pierre-Louis Barassi, ça vous a touché ?

Oui. Après ça, ça fait partie du jeu de haut niveau. Malheureusement, Pierre-Louis se blesse forcément, mais ça peut un peu déstabiliser l'équipe. Mais bon, on joue ensemble depuis assez longtemps maintenant pour se réadapter. Je ne pense pas que... c'est embêtant, oui, surtout pour Pierre-Louis qui se blesse lors d'une demi-finale en plus, c'est plutôt le côté humain qui est chiant. Après le côté sportif, ben, on a quand même des grands joueurs sur le terrain qui ont été capables de tenir leur place.

Tous les faits de jeu sont votre défaveur aujourd'hui... C'est le fait du hasard ou justement il n'y a pas de hasard ?

Encore une fois, on analysera le match comme il faut. Mais en tout cas, c'est sûr que les décisions n'ont pas été pour nous aujourd'hui et sur tout un match, au final, ça fait, ça fait long. On sait comment ça se passe car quand tu commences à faire quelques fautes, l'arbitre a vite fait de te mettre l'arbitre à dos et après c'est dur de renverser la vapeur en même temps en essayant de montrer la plus belle image.

Ça peut être dur de relever la tête après avoir pris 40 points.

L'année dernière, ce qui avait pesé... bon, 40 points, ça fait jamais plaisir. Donc là, on va repartir de l'avant. Je vous assure que dès le week-end prochain, on sera compétitifs en Top 14. Il nous reste encore une compétition. On a la chance, on va rien lâcher.

Le Stade toulousain quitte la Champions Cup après sa défaite 41-22 contre le Leinster Rugby.