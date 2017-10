Défaite sur le fil pour le MHR face à Exeter 24 à 27 en Coupe d'Europe

Les rugbymen montpelliérains du MHR se sont inclinés 24 à 27 face aux anglais d'Exeter en coupe d'Europe. Une défaite amère dans les quinze dernières minutes de jeu. Les chances de voir le MHR continuer dans la compétition sont mathématiquement proches de zéro.

En Coupe d'Europe ce dimanche 22 octobre, les rugbymen montpelliérains du MHR ne sont pas passés loin de la victoire. Ils menaient encore 15 minutes avant la fin mais ils ont craqué : ils perdent 24 à 27 contre les anglais d'Exeter.

Premier revers de la saison à domicile pour les montpelliérains

Le MHR prend le double point de bonus mais pointe désormais à la 3e place de sa poule avec 3 points. Les espoirs de coupe d'Europe s'éloignent. Le seul espoir de qualification semble désormais passer par un billet de meilleur deuxième après cette première défaite en Coupe d'Europe à la maison depuis le 5 décembre 2014 (5-30 contre Bath).

Pour l'entraîneur Vern Cotter "C'est une déception. Il y a une amélioration dans notre jeu, mais c'est frustrant de ne pas la concrétiser au tableau d'affichage. Nous avons pourtant réussi une bonne performance, en étant généreux, en marquant quatre essais, et en défendant bien. Devant un bon adversaire, ce sont les détails qui comptent et ils font basculer le match."

Cela complique fortement les choses pour la qualification même si ce n'est pas mort. Nous allons devoir faire des exploits." Benoît Paillaugue, demi de mêlée.

Aujourd'hui les joueurs et leur entraîneur vont analyser "le moment où le match à basculé. On était tout près, ce n'est qu'un problème de détails" pointe l'entraîneur Vern Cotter, "ce match nous permet de mieux nous construire ensemble. Nous allons nous concentrer sur les matchs retour et sur le TOP 14."

Le prochain match pour le MHR, ce sera contre Pau en TOP 14, le samedi 28 octobre.