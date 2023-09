Déjà un effet Coupe du monde à l'école de rugby de Voiron

Passes, accélérations, coups de pieds... Sous la pluie, une trentaine d'enfants entre 10 et 12 ans s'entraînent sur le stade Géo Martin, à Voiron. Plusieurs de ces membres de l'école de rugby du Stade Olympique Voironnais (SOV) ont le maillot du XV de France sur les épaules. "Je vais essayer de regarder tous les matchs, même s'il y a école le lendemain !" sourit Yannis, jeune supporter.

Dupont, la star de tous

Tous ont le même sourire aux lèvres en parlant du premier match remporté face à la Nouvelle-Zélande . "On va la gagner cette coupe, j'ai un pressentiment !" s'enflamme Gaspard. Et même s'ils sont encore (très) jeunes, même s'ils ont le cœur supporter... Ces rugbymen en herbe ont vu quelques défauts chez les Bleus leur de cette entame : "Je n'ai pas trouvé la défense très forte" confie Lucas.

Qu'importe, tous croient en le Messie Antoine Dupont, idole de tous... ou presque. Alessandro porte lui un maillot des All Blacks : "Je supporte les deux. Les All Blacks ont une bonne équipe, tout comme les Français" détaille le garçon, 10 ans à peine et le phrasé d'un consultant rugbystique aguerri. Ses joueurs préférés ? "Antoine Dupont et M.Penaud". Monsieur ? "Oui, je l'appelle Monsieur, j'ai oublié son prénom."

Le SOV accueille plusieurs catégories d'âges. Avec bientôt plus d'élèves ? © Radio France - Xavier Ponroy

Bientôt plus de licenciés ?

Ces jeunes isérois sont pour la plupart déjà inscrits depuis plusieurs années au SOV. Mais les effectifs pourraient rapidement grimper. "Il y a déjà un effet Coupe du monde" constate Bastien Guillermin, responsable de l'école de rugby du Stade Olympique Voironnais.

Difficile à quantifier, il ne s'agit que de tests, mais "un nombre important, qu'on avait pas les années précédentes. Je pense que la Coupe du monde va les fidéliser. Le dernier effet comme ça, c'était lors du Mondial en 2007." Qui avait eu lieu... en France.