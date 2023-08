Delibes, Cramont, Neti, Tilsley... Le point sur l'infirmerie au Stade Toulousain

Le Stade Toulousain a fait évoluer 37 joueurs contre Colomiers pour le premier match amical de l'été vendredi dernier. L'occasion de voir du monde, et notamment des jeunes, mais il y a quand même quelques membres du groupe à l'infirmerie.

Cramont sur le retour

Le talonneur Guillaume Cramont, qui devrait profiter des absences de Julien Marchand et Peato Mauvaka durant la Coupe du Monde, n'a pas pu prendre part à la rencontre face à Colomiers. "Il a fait du conditioning avec Anthony Jelonch cette semaine, encadré par Jerome Kaino et Joe Tekori. C'était copieux", sourit Clément Poitrenaud. Cela veut dire que Cramont est sur le retour.

Pour les autres ? "Ils se remettent à la course doucement", dit-on côté staff. Hormis Jelonch et Cramont, Emmanuel Meafou et David Ainu'u (présents tous les deux avec le groupe à Colomiers) mais aussi Rodrigue Néti, Dimitri Delibes et George Tilsley faisaient partie de la liste des blessés la semaine passée. Certains participeront-ils à la rencontre amicale face au MHR jeudi 10 août ? Le groupe qui fera le voyage à Béziers sera connu mercredi soir.

Pour rappel, le Stade Toulousain débutera sa saison de Top 14 le vendredi 18 août à Bayonne avant de recevoir Montpellier le 27 pour ce qui sera le seul rendez-vous à Ernest-Wallon avant la coupure liée à la Coupe du Monde.