Demi-finale Castres-Toulouse : pour l'ancien chef de l'Elysée Guillaume Gomez "le Stade va aller au bout"

Castres ou Toulouse, à qui le Stade de France ? C'est la question qu'on vous pose toute cette semaine sur France Bleu Occitanie avant la demi-finale de Top 14 entre les deux clubs, vendredi, à Nice. Pour l’ancien chef cuisinier de l’Elysée Guillaume Gomez, ultra-fan du Stade Toulousain, la réponse est toute trouvée.

Est-ce que ce Castres Olympique, qui a terminé pour la première fois de son histoire un leader de la saison régulière, vous fait peur ?

Non. Après, il faut avoir l'humilité de reconnaître que même si Toulouse est une très grande équipe - et je les salue et les embrasse - Castres a eu le temps de bien préparer aussi ce match, contrairement à Toulouse qui a beaucoup joué ces temps-ci. Je pense qu'ils arrivent, non pas favoris pour cette rencontre, mais ils arrivent bien préparés. Il va falloir faire un beau match pour l'emporter et pour aller au Stade de France. Mais j'ai pleinement confiance dans les hommes, dans le staff.

Il n'y a pas de stress dans le cœur du supporter toulousain que vous êtes ?

Non, parce qu’on croit en cette équipe. Il y a de tels grands talents dans cette équipe qu’on sait qu'ils savent gérer la pression. Donc ce n'est pas gagné d'avance, loin de là. Mais, j'ai confiance et j'espère que Castres fera un beau match parce qu'on sait que Toulouse, dans ce cas-là, fera un très très beau match.

Vous parlez justement des grands talents : le Stade Toulousain a tout de même piqué Antoine Dupont au Castres Olympique ?

Non, ce n'est pas de la triche : quand on est ambassadeur du porc noir de Bigorre, c'est normal de venir jouer à Toulouse ! C’est aujourd'hui l'un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et le parisien que je suis est très heureux qu'il ait rejoint le Stade Toulousain.

Vous n'avez pas d'attaches dans la région. Comment êtes-vous devenu aussi fan du Stade Toulousain ?

Mon estomac a une belle attache à Toulouse, mais je suis né à Paris et je vis à Paris. D’ailleurs, je me prends assez de réflexions d’amis qui supportent des équipes parisiennes ! Mais c’est une histoire de rencontres. Depuis de nombreuses années, il y a une amitié qui s'est créée avec les gars du stade. Et puis, quand vous arrivez à Toulouse, ça vibre rugby, ça vibre pour le Stade Toulousain, ce qui n'est pas le cas forcément le cas à Paris.

Il y a aussi une amitié avec le Toulousain Michel Sarran ?

Oui, bien sûr. Avec Michel, mais aussi avec d'autres. Avec Romain Fornell, par exemple, mais pas seulement : il y a aussi Didier Lacroix que j’ai rencontré bien avant qu’il prenne la tête du Stade Toulousain

Vous avez réussi à convertir du monde dans les cuisines parisiennes. Vous avez fait du lobbying pour le Stade Toulousain ?

Non, ça ne marche pas fort. Mais j'ai un autre souci, c'est que je suis capitaine de la « Team pains au chocolat » : c’est un peu de la schizophrénie dire pains au chocolat et d’être fan du Stade Toulousain !

Vous voyez une victoire du stade demain contre le Castres Olympique. Contre qui aimeriez-vous être en finale, le 24 juin au Stade de France.

Tout me va : je pense et je le souhaite, que Toulouse va aller au bout.

Castres - Stade Toulousain, match d'accession à la finale du Top 14 à suivre vendredi dès 20h35 sur France Bleu Occitanie.