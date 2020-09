Demi-finale de coupe d'Europe de rugby : une semaine de préparation très allégée pour le Stade Toulousain

Drôle d'ambiance au Stade Toulousain à la veille de sa demi-finale de coupe d'Europe face à Exeter en Angleterre. Le Stade qui s'est brillamment qualifié (36 à 8) dimanche 20 septembre contre l'Ulster devant 5.000 spectateurs au stade Ernest Wallon va pour la première fois jouer à huis-clos. L'Angleterre est plus stricte que la France sur les règles sanitaires à appliquer dans les stades. Les supporters devaient pouvoir revenir à partir du 1er octobre et c'est finalement encore reporté. Les joueurs ne se sont, par ailleurs, entraînés qu'une seule fois, ce jeudi, pour prendre le moins de risque possible. "Il n'y a eu qu'une marche collective avec masques pour harmoniser la stratégie en plusse d'une réunion en distanciation avec masques aussi", explique l'entraîneur principal Ugo Mola. Aucun entraînement collectif ou individuel n'a eu lieu en dehors de cette séance de mercredi : les joueurs n'ont eu droit qu'à des séances de préparation physique.

"L'énergie qu'on aura sur le bord va compter", explique Ugo Mola, le manageur du Stade Toulousain, dans un stade à huis-clos samedi face à Exeter. Copier

"Sous l'étoile, il n'y aura pas marqué Covid-19"

La plus grosse crainte du staff du Stade Toulousain serait de perdre sur tapis vert, comme le Castres Olympique le week-end dernier, à cause de plusieurs cas de Covid-19 dans l'équipe. Et la drôle d'ambiance va se poursuivre en Angleterre, puisque les joueurs, à leur arrivée ce vendredi soir espèrent simplement pouvoir aller voir le stade d'Exeter. Aucun entraînement collectif ne sera possible. Ils vont rester confinés dans leur hôtel samedi jusqu'au coup d'envoi. "Le parcours du combattant" décrit Ugo Mola. "Plus une bulle que ça, c'est difficile", s'amuse le manageur du Stade Toulousain.

Des tests de dépistage du Covid-19 ont également été menés en début de semaine, auprès des joueurs amenés à partir en Angleterre, ce vendredi. "Pour préparer un match la meilleure équipe anglaise de ces dernières saisons, c'est la meilleure des bulles', poursuit-il, reconnaissant que la réalité les pousse, comme le tout le monde à s'adapter. Une ambiance particulière qui n'empêche pas les joueurs de n'avoir qu'un seul objectif. "Le groupe est déterminé à aller défier Exeter", assure l'ailier toulousain Yoann Huget. "Pour le vainqueur de la coupe d'Europe, sous l'étoile, il n'y aura pas marqué Covid-19 !"