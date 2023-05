Demi-finale de Pro D2 : le RC Vannes veut "créer la surprise", assure le vice-président du club

Un immense défi attend le RC Vannes. Les Vannetais affrontent Oyonnax ce samedi 20 mai à 15h, ils vont tenter de faire mentir les pronostics en demi-finale de Pro D2. Le vice-président du club, François Coville, était l'invité de France Bleu Armorique, ce vendredi 19 mai.

France Bleu Armorique : Face à Oyonnax qui a largement dominé le championnat cette saison, la tache s'annonce délicate, le RC Vannes peut quand même créer la surprise ?

François Coville : De toute façon, on y va pour ça. On n'était pas spécialement favoris à Nevers, même si sur le papier le match était peut-être un peu plus équilibré. Mais on va à Oyonnax avec de l'envie, sans pression, pour faire notre match. Et les joueurs sont persuadés qu'ils peuvent réussir quelque chose.

C'est la 3e fois de son histoire que le RC Vannes est en demi-finale de Pro D2, est-ce que l'expérience des matches perdus en 2019 et 2021 peut servir cette fois à s'imposer ?

Cela fait sept ans qu'on est en Pro D2 et on atteint trois fois la demi-finale. L'expérience des défaites, ou en tout cas de ce qu'il ne faut pas faire, sert toujours, solidifie les groupes. On a des joueurs d'expérience dans notre effectif. On attaque un gros morceau, mais avec beaucoup, beaucoup d'envie, on peut espérer quelque chose.

Il devrait y avoir des drapeaux bretons en nombre dans les tribunes demain, vous savez combien de supporters ont prévu de se déplacer ?

Déjà, on a toujours des Bretons partout en France, la diaspora bretonne existe donc on a des drapeaux partout. On a un bus complet de supporters qui se déplace, ils vont arriver demain matin, donc merci à eux. Et il y a deux avions avec les partenaires qui partent, on a une trentaine de partenaires et dirigeants qui viennent, et puis on aura des Bretons sur place. Il y en aura moins que des Oyonnaxiens mais il y aura des Bretons à venir soutenir l'équipe sur place.

La montée en Top 14, c'était un objectif de début de saison au RC Vannes ?

La montée en Top 14, c'est un objectif du club à court ou moyen long terme. C'est quelque chose qu'on a en tête. On construit le club pour un jour effectivement se dire qu'on aura les moyens et on pourra faire de ce club, un beau club de l'élite française. Ce n'est pas un objectif de début de saison, l'objectif était d'être dans les six premiers cette année pour accéder aux phases finales. Quand on arrive dans les phases finales, tout peut se jouer.

On a entendu des supporters sur France Bleu Armorique, mitigés sur l'opportunité du monter en TOP 14 la saison prochaine, dans ce championnat très exigeant, de très haut niveau. C'est trop tôt pour vous ou alors vous dites que justement, c'est le moment de monter ?

Non, c'est pas trop tôt, si ça arrive, on assumera, on le fera, ça sera une expérience. C'est sans doute un peu tôt, effectivement, dans la construction économique du club. Mais mais si on monte, c'est que c'est qu'on le mérite. Mais c'est sûr qu'il y a un gap important à franchir. Si on monte dans la division supérieure, il faut trouver des moyens, mais pour les trouver, il faut aussi aller tâter le terrain là-haut. On fera peut être un ou deux allers-retours. Si on monte, en tout cas, on est sûr l'année suivante être toujours en pro. Donc c'est le côté positif des choses.