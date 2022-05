Demi-finale de Pro D2 : le Stade Montois Rugby l'emporte face à Nevers (26-15)

Le stade André et Guy Boniface aux couleurs des Montois.

Le Stade Montois s'est imposé en demi-finale de Pro D2 de rugby contre Nevers ce dimanche à Mont-de-Marsan (26-15). Le club montois, premier cette saison, a inscrit deux essais transformés et quatre pénalités contre le quatrième du classement. Les Jaunes et Noirs se qualifient pour la finale de Pro D2 et peuvent continuer à rêver du Top 14.

A la fin de la première mi-temps, le Stade Montois menait 16 à 3, le numéro 9 Léo Coly étant l’auteur de tous les points.

Mont-de-Marsan connaîtra son adversaire pour la finale dès ce dimanche. Dans l'autre demi-finale, Bayonne affronte Oyonnax à partir de 17h45.