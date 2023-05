Demi-finale de Pro D2 : "On a dépassé les 15 000 billets vendus", se félicite le président du FCG

"On est très content, on a dépassé les 15 000 billets vendus, donc on voit que les supporters du FCG sont autour de leur équipe pour ce bel événement" se félicite Nicolas Cuynat, le président du FCG, invité de France Bleu Isère à la veille de la demi-finale de Pro D2 entre Grenoble et Mont-de-Marsan. Le match se jouera ce samedi à 21h.

"On est monté progressivement sur les trois derniers matchs pour dépasser même les records de la saison en Top 14", souligne Nicolas Cuynat.

Après avoir 2e de Pro D2, les joueurs du FCG sont-ils favoris face à des Montois qui ont fini 3e du championnat ? "Statistiquement, je dirais qu'on a l'avantage de jouer à domicile, de recevoir, après ça reste du sport. Mais les gars y vont pour gagner", assure Nicolas Cuynat.

"Ce club mérite d'être en Top 14. Quand nous sommes arrivés, nous avons tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif le plus vite possible. On a été un peu retardé par le Covid, mais désormais remonter en Top 14, ce serait une belle aventure" pour le dirigeant du FCG, qui va rendre sa casquette de président à la fin de la saison.