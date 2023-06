Demi-finale de TOP 14 : le porte-parole de la Ligue nationale de rugby s'explique sur le nombre de places

Le Stade Toulousain affronte le Racing 92 ce soir à San Sebastian, au cœur du Pays basque espagnol, pour une place en finale du Top 14. Après l'élimination en demi de Champions cup contre le Leinster en avril dernier. Après aussi le souvenir douloureux de l'élimination en demi l'année dernière, nos Toulousains veulent retourner au Stade de France. Coup d'envoi à 21h, et dès 20h sur France Bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : Expliquez nous pourquoi avoir choisi de jouer ces demi-finales en Espagne ?

Thomas Otton : À la Ligue, on a plutôt le chic pour transformer des contextes particuliers en opportunité. Vous savez qu'on va entrer dans une période de Coupe du monde 2023. Donc la plupart des grands stades en France étaient occupés pour les derniers préparatifs de la Coupe du monde. Donc on s'est dit : faisons de ça une opportunité. On a voulu marquer le coup en proposant justement au public une nouvelle expérience des demi-finales à l'étranger, en l'occurrence à San Sebastian, évidemment, avec une ferveur légendaire du Pays basque pour le rugby.

Ça pourrait se reproduire, vous pensez, si ça fonctionne bien après ces deux rencontres ?

On avait fait la grande finale du Top 14 en 2016 à Barcelone. C'était d'ailleurs le record pour un match de rugby du nombre de spectateurs avec 99.200 spectateurs dans le stade. Et c'est un succès à chaque fois. Là, on est à guichets fermés pour les deux matchs. 40.000 spectateurs sur chaque match à guichets fermés, à chaque fois les places sont parties en 48 heures. Quand on va à l'étranger, il ne faut pas que ce soit trop loin de la France non plus, il faut penser à nos supporters et qu'ils puissent aussi accéder facilement aux stades, mais c'est vrai que ça fait réfléchir.

Combien de personnes au total vont se déplacer au Pays basque ?

Sur les deux matches à guichets fermés, 40.000. Il y a quand même à peu près 20.000 supporters qui prennent ce qu'on appelle des packs pour les deux matchs. Donc on sera à peu près sur 60.000 spectateurs sur place.

Laurent par exemple nous a écrit sur les réseaux sociaux. Il nous dit, je le cite, que le nombre de places est une "arnaque". Alors il fait référence au nombre de places allouées au club : 1700 billets. Comment se décide le nombre de places allouées au club et pourquoi pas plus ?

Ce sont des places qui sont plutôt pour les abonnés, pour les fidèles des clubs. Nous les avons mis en vente au mois de novembre, donc tous les supporters ont pu acheter leur place. Et c'est un peu d'ailleurs l'originalité au principe des demi-finales de Top 14.

Mais il y a plus de 1.700 fidèles au Stade Toulousain.

Oui, 1.700 c'est le quota en fait, qu'on laisse une fois qu'on connaît les clubs qualifiés. Mais l'originalité des demi-finales, c'est justement que l'on peut acheter bien à l'avance ces places pour pour les demi. Et souvent d'ailleurs, les supporters reprennent leurs places même si leur club n'est pas qualifié. C'est pas grave, c'est tellement la fête pendant 48 heures, il y a un village rugby, un parcours supporter. Il y a plein de choses, finalement c'est devenu une fête populaire et on n'a plus besoin d'attendre. En effet, il y a quand même 1.700 places pour les supporteurs, mais souvent c'est pour les abonnés et c'est pour les fidèles.

Ce sera plus pour pour la finale ?

Oui. Pour la finale, c'est un peu plus. Le stade est plus grand, c'est 4.400 places par club. Après, vous me posez la question de comment on décide ces chiffres. En fait, c'est simple, on fait la moyenne des dix dernières années puisqu'il y a des clubs comme Toulouse, comme La Rochelle, comme Bordeaux pour lesquels ça peut paraître un peu faible, même si je suis sûr que leurs supporters ont acheté leurs places en amont. Par contre, il y a d'autres clubs qui nous vendent des places parce que 1.700, c'est trop.

On est à quelques mois de la Coupe du monde de rugby. Vous sentez un engouement monter dans les clubs, les villes ?

On le sent par les chiffres. On a jamais eu autant de personnes dans les stades. On en est presque à 15.000 supporters en moyenne sur la saison régulière de Top 14 dans les stades. Les audiences n'ont jamais été aussi élevées, on est sur sur une année record pour le Top 14, donc c'est à ça qu'on mesure l'engouement. Et puis il y a le fait aussi que l'équipe de France performe. On a beaucoup d'espoir pour notre équipe, pour la Coupe du monde.

Le XV de France va jouer le prochain Tournoi des six nations à Marseille, Lille, Lyon du fait des J.O, mais pas à Toulouse. La Fédération française de rugby, l'a annoncé la semaine dernière. Est ce que ça vous choque ?

C'est souvent lié à la taille des stades. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters en Occitanie, à Toulouse, mais aussi il y a aussi la taille des stades qui compte. Pour un France-Angleterre ou un France-Irlande, il faut plus de places. Après, ça augmente encore la frustration…