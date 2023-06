Demi-finale de Top 14 : Madosh Tambwe, l'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles, nouveau chouchou des supporters

"Salut Madosh, ça va ?" Mardi 6 juin, lors de l'entraînement en public de l'Union Bordeaux-Bègles, il était l'un des joueurs les plus sollicités pour des selfies et autographes. Madosh Tambwe , 26 ans, a changé de dimension depuis son double exploit face au LOU lors du barrage à Lyon. En inscrivant deux essais supersoniques à la 67e et à la 78e minute, l'ancien sprinteur congolais a conforté son surnom - AGV pour "ailier à grande vitesse". Il sera l'un des joueurs les plus surveillés lors de la demi-finale de Top 14 contre La Rochelle ce samedi à 17h au stade Anoeta de Saint-Sébastien, au Pays Basque.

ⓘ Publicité

"Oh il nous fait la bise !"

"Ah c'est amour, je ne m'attendais pas au bisou !" Les supportrices de l'UBB avaient les joues rouges mardi après-midi. Eclair sur le terrain, Madosh Tambwe prend au contraire le temps d'échanger lorsqu'il vient à la rencontre des fans. "C'est lui qui plante deux essais de dingue, à la dernière minute, un sprint de 50m , c'est magnifique", s'exclame Jean-Pierre, 75 ans, ému par l'itinéraire de l'ailier. Né d'un père congolais, "sa mère était originaire d'Afrique du Sud, mais il n'a pas le passeport sud-africain donc il n'a pas de nationalité, il est apatride".

Madosh Tambwe, 26 ans, ravit les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles, en matchs comme à l'entraînement. - Jules Brelaz / Radio France © Radio France - Jules Brelaz

Un homme apatride adopté par la famille de l'UBB

Apatride, Madosh Tambwe pourrait demander la nationalité "béglaise", sourit Jean-Pierre. "Il est vachement sympa, moi je lui pose des questions, je lui demande comment il va, il prend le temps de répondre, c'est un homme méritant car il a eu une enfance très difficile". Ce soutien affiché par le public lui va droit au cœur. "C'est un plaisir, ça montre comment sont les Bordelais, gentils et réconfortants", témoigne Madosh Tambwe*.*

Né à Kinshasa, capitale du Congo, Madosh Tambwe a grandit à Yeoville, un quartier jadis dangereux de la deuxième capitale sud-africaine Johannesburg. A 12 ans, lorsque sa mère décède après un accouchement, il traverse "l'expérience la plus sombre de sa vie", comme il l'a racontée au journal l'Equipe . "Tabac, alcool, drogue", l'adolescent fait les 400 coups avant de finalement trouver dans le rugby un chemin de rédemption. "L'histoire n'est pas triste, c'est comme ça, aussi difficile que soit ton enfance, ça ne sert à rien de se plaindre, il faut travailler et avancer", déclare-t-il au micro de France Bleu Gironde.

Madosh Tambwe, nouveau chouchou des supporters de l'Union Bordeaux Bègles ? © Radio France - Jules Brelaz

Celui qui courrait le 100m en 10′'50 va éclore lors d'une compétition entre lycées. Il enchaîne ensuite les contrats chez les franchises des Lions (Johannesburg) ou encore des Sharks (Durban). Il évoluait avec les Bulls (Pretoria) lorsque les dirigeants de l'Union Bordeaux Bègles lui ont fait les yeux doux, relate Le Parisien dans un portrait consacré à Madosh Tambwe.

Le montant financier pour le libérer de son contrat était alors trop onéreux pour le club girondin. Le jeune joueur a alors payé de sa poche pour venir à l'UBB. Afin de se libérer de son engagement avec son ancienne équipe sud-africaine, il a racheté une partie de son contrat et s'est engagé avec l'Union jusqu'en juin 2024. Et plus si affinité ? Comme le résume Michelle, supportrice abonnée depuis 55 ans, "We want to keep you, I hope you stay with us" ("Nous voulons te garder, j'espère que tu resteras avec nous").