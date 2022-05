Demi-finale du championnat de rugby féminin à Brive : "Une bonne surprise" pour la corrézienne Juliette Prat

C'est un match à haut enjeu que va disputer ce week-end Juliette Prat, pilier de l'ASM Romagnat. La lubersacoise va en plus avoir la chance d'évoluer sur le terrain d'honneur du Stadium de Brive. "C'est une bonne surprise, oui" commente-t-elle à quelques jours de la rencontre.

"C'est très particulier de jouer à Brive" explique la jeune femme. "Mais après, on ne l'attendait pas forcément parce qu'on savait pas forcément où les matchs de phases finales allaient se jouer en fonction des adversaires. Mais oui, c'est un plaisir de jouer dimanche sur ce stade" raconte Juliette Prat, qui a grandi près des tribunes du stade Amédée Domenech.

Tout le monde sera là, le père, la mère, le frère...

De fait, ce sera la seule occasion pour elle de voir sa famille dans les tribunes. Parmi eux, le papa, la maman, le frère, les grands parents à côté. "C'est plus facile que de venir à Clermont" commente-t-elle. Surtout dans un match sous pression, durant les phases finales, c'est un détail qui peut avoir son importance. "Oui, bien sûr, ça compte, dit-elle, et c'est peut être un surplus de motivation. Les matches, ça va jouer sur l'engagement et la détermination. Donc ça fait peut être un surplus de motivation d'avoir ce soutien."

Pour Juliette Prat, ce soutien est aussi une manière de partager sa passion avec sa famille, déjà amatrice de rugby. "C'est pour les remercier aussi, des sacrifices qu'ils ont fait, du temps qu'on a passé au rugby et pas avec eux...ces moments-là, ça va être du bonheur" sourit la jeune lubersacoise. Désormais, elle espère une chose : la victoire, dimanche à 16h40. "On sait que ça va être un match compliqué parce que ça va taper fort. Il va y avoir une forte intensité. Ces filles, on les connaît. On les a battus l'année dernière en finale. Donc forcément, avoir ce surplus de motivation pour elles tombe à pic pour espérer passer le tour. Il va falloir être prêt pour répondre présent au premier coup de sifflet."

Le match débute ce dimanche à 15 heures au stade Amédée-Domenech.