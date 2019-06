Demi-finale du Top 14 : un grand écran à La Rochelle, mais pas au stade Deflandre

Il y aura une retransmission sur grand écran de la demi-finale du top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais samedi prochain. Mais le lieu n'est pas encore défini, la décision sera prise mardi en fin d'après midi. Le stade Deflandre en travaux ne peut pas recevoir du public.

la rochelle

C'est décidé, il y aura bien une retransmission sur grand écran de la demi-finale du top 14 de rugby entre le Stade Toulousain, et le Stade Rochelais samedi samedi prochain ! C'est la volonté de la mairie de La Rochelle, mais cette retransmission ne pourra pas avoir lieu au stade Deflandre, où les supporters avaient pu voir la finale de la Challenge Cup le 10 mai dernier. La pelouse du stade est en réfection, les travaux ont déjà commencé. "Il est très peu probable" qu'un grand écran soit installé à Deflandre confirme Chloé Stévenet, la chargée de communication du club. Il faut donc trouver un autre point de chute pour la "fan zone" : l'esplanade Saint Jean d'Acre, ou l'Encan sont les deux hypothèses principales.

La décision doit être prise ce mardi en fin d'après midi en accord avec la préfecture. Il s'agit d'assurer un niveau de sécurité maximum à la retransmission, alors que les gilets jaunes annoncent le même jour une manifestation nationale à La Rochelle. L'acte 30 de la mobilisation s'intitule d'ailleurs "une marée jaune et noire", le noir faisant référence aux blacks blocks. Le rassemblement est annoncé sur les réseaux sociaux sur le parking de l'Aquarium.

3 000 billets seulement pour les rochelais à Bordeaux

La fan zone sera un pis-aller pour les milliers de supporters rochelais qui ne pourront pas assister à la demi-finale à Bordeaux. 3 000 places seulement ont été attribuées aux rochelais par la ligue soit exactement le même nombre que pour le Stade Toulousain. Ce qui met en colère plus d'un supporter du club

@LNRofficiel 3000 places pour les supporters lors de la demie c est scandaleux. La Rochelais était prêt à venir à 10 000 mais bon 3000 Max. Honte à vous la LNR!!!😡 #TOP14#LR#Toulouse#LaRochelle#staderochelais — Maxime Marchais (@MaximeMarchais) June 3, 2019

Les 3 000 places attribuées au Stade Rochelais ont été réservées aux abonnés (qui ont reçu un lien par mail pour pouvoir acheter 2 places par abonné maximum) et aux clubs de supporters (qui en ont pré-acheté près de 500). Une bonne partie des 13 000 abonnés du club a pris ses précautions et déjà acheté des places depuis longtemps via le site internet de la Ligue. Mais pour une grande majorité, la semaine va être consacrée à essayer de trouver le précieux sésame pour se rendre à Bordeaux. Certains tentent même leur chance sur les réseaux sociaux

Amis supporters, je suis à la recherche de deux places pour la demie finale Toulouse-Stade Rochelais! Si vous avez des bons plans je prend direct!

Merci! — Atko17 ⭐️⭐️ (@tom_atkinson21) June 3, 2019