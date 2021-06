Avant UBB - Toulouse : "une superbe continuité du travail fait", dit l'ex-entraîneur Vincent Etcheto

Il est parfois présenté comme le garant de l'esprit UBB, comme celui qui a mis en place son jeu d'attaque, tout le long de ses années (2009-2015) passées au stade André-Moga en tant qu'entraîneur des arrières. Pendant ces six saisons, le Basque Vincent Etcheto a connu la montée et la stabilisation en Top 14 d'un club qu'il a failli emmener en phases finales, à une pénalité de Lionel Beauxis près. A 52 ans l'actuel entraîneur de Soyaux-Angoulême, qui descend de Pro D2 en Nationale, parti fâché du club après son licenciement, a vu l'Union se qualifier pour les premières phases finales de son histoire.

France Bleu Gironde : Cette qualification de l'UBB, c'est un peu votre enfant qui a bien grandi ?

Vincent Etcheto : Ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de Laurent Marti, surtout. Et puis de la région bordelaise, puisque ça fait plus de dix ans qu'on est remontés. C'est l'Union, l'union sacrée. Ça paie, ça porte ses fruits et c'est une juste récompense, avec un barrage qui s'est bien passé contre Clermont et une demi-finale. Donc c'est une superbe continuité, au travail qui a été fait.

Vous avez quand même joué un rôle...

Bien sûr qu'on a fait partie de l'aventure. Mais le club est différent, les ponts sont coupés, il n'y a pas de relations. A cause peut-être de l'épidémie, il n'y a pas eu de célébration des 10 ans de la montée, il n'y a pas de trait d'union avec le passé. Il y a très peu de joueurs, à part Heini Adams, qui est encore dans le staff ou Loïc Arnoul, le kiné. Le reste du staff, je ne les connais pas. Mais c'est bien, et c'est l'évolution normale du club.

Vincent Etcheto, ici en 2013 après un match. © Radio France

Laurent Marti a passé du temps, il y a mis de l'argent, de l'énergie, a essuyé des échecs, des déceptions. C'est une récompense pour son travail assidu. Et ça récompense aussi cette région de Bordeaux. Moi, je m'y suis régalé, c'est une région de passionnés. Chaban a été transformé en une arène hyper hyper sympa... C'est la réussite d'un homme qui avait des convictions, qui a bataillé, qui a failli renoncer deux ou trois fois, mais qui s'est toujours accroché. Et même si on n'a pas toujours été d'accord tous les deux, on est obligés de lui rendre hommage.

Ça y est, l'Union est à sa place, en demi-finale aux côtés des très grands, avec Toulouse, La Rochelle et le Racing ?

Pas forcément. Parce que le Stade Français va retrouver de sa splendeur avec [Gonzalo] Quesada, Toulon n'y arrive pas, mais a les moyens de ses ambitions, Castres, Clermont... Il y aura des équipes. C'est déjà bien d'être dans les huit meilleurs clubs français. On sait très bien que c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement et un peu de réussite . Ce n'est pas évident d'être sûr d'être dans les six.

La marche est haute face à Toulouse. Trop haute ?

Sur une demi-finale, tout peut se jouer. L'UBB a un collectif bien huilé, un manager sûr de lui. Ils ont deux joueurs exceptionnels. Maxime Lucu, que je connaissais de Biarritz, il a gagné un ou deux derbies à lui tout seul. Et bien sûr Mathieu Jalibert, qui surfe sur une vague très, très haute. C'est la vague de Nazaré. C'est un superbe joueur de rugby. Il a la classe et il a du sang-froid. C'est cœur chaud, tête froide ces deux garçons.

Dans le jeu, l'UBB ne produit pas beaucoup, par rapport à Clermont ou Toulouse. Par contre, dans le combat, ils seront là et ensuite, dans la qualité de gestion, de gain de terrain, d'utilisation des ballons, ils seront, avec Lucu et Jalibert, très bien armés pour lutter contre ces Toulousains.

Qui ont eux aussi des individualités formidables...

Les charnières se valent. Le petit Dupont est plus spectaculaire que Lucu, mais je ne sais pas s'il est plus efficace. Après lui aussi, il surfe sur une vague très, très haute, comme Ntamack. Ce sont deux charnières jeunes et superbes qui vont s'opposer. Après, je pense que le jeu toulousain, la capacité à jouer debout, la capacité à jouer beaucoup les duels... si Bordeaux le fait aussi avec Lamerat, mais de manière désordonnée. Alors que les Toulousains, même dans ce désordre-là, arrivent à chaque fois à se retrouver, à jouer debout.

Vincent Etcheto salue son ancien joueur Marco Tauleigne, lors der son retour au stade Chaban-Delmas avec Bayonne, en 2016. © Radio France

Quand je vois Tekori, qui rentre et amène sa puissance... Je ne vois pas l'équivalent à Bordeaux. Et puis il y a des pépites comme Kolbe, Ramos, Aki... C'est costaud, c'est complet. Au niveau du jeu, de la vitesse d'exécution, ça va un peu plus vite à Toulouse, donc il faudra être bon dans le combat, bien défendre et être capable de de jouer les contrer, parce qu'ils ont aussi les jambes pour contrer.

Vous vous risqueriez à un pronostic ?

Non, j'aime pas. J'aime regarder les matchs, prendre du plaisir. Je pense que Toulouse est un peu plus fort, on l'a vu en finale de Coupe d'Europe contre La Rochelle. Ils sont costauds les Toulousains, et je vois pas beaucoup de points faibles. Après, un très bon Bordeaux avec un Jalibert en feu, une conquête très propre, pourrait créer l'exploit. J'espère que ça va être un beau match. En tout cas, l'affiche est prometteuse.