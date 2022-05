Demi-finale Pro D2 : le casse-tête montois pour la composition du groupe des 23

Sur qui compter pour la demie face à Nevers ? C'est la question que se pose les supporters montois mais aussi les adversaires Nevers. La demi-finale de Pro D2 c'est ce dimanche 29 mai à 15h au stade Boniface. Le groupe professionnel est presque au complet.

Le staff peut compter sur 39 joueurs frais et disponibles pour cette rencontre décisive mais il n'y aura que 23 noms à cocher sur la feuille de match. Un problème de riche dont se satisfait le staff. "C'est sûr qu'on a la chance d'avoir quasiment l'intégralité de l'effectif, donc c'est une richesse", reconnait l'entraîneur des avants, Julien Tastet. "Déjà, c'est une richesse pour la qualité de nos entraînements parce que ça nous permet de faire des entraînements au complet et donc de qualité et ensuite ça nous laisse du choix. Au vu de l'année qu'on a passé, c'est sûr qu'on s'est posé pas mal de questions. Mais voilà, on va faire en sorte de faire le meilleur groupe pour atteindre notre objectif."

La confiance aux cadres, qui en numéro 10 ?

Le staff a donc décidé de maintenir le suspens jusqu'au bout pour concerner tout le monde. Il va donc y avoir des choix à faire explique Julien Tastet : "Il y a des évidences, il y a encore des choix qui sont difficiles. On a retardé l'annonce à vendredi pour laisser le temps et mûrir vraiment notre réflexion."

Evidemment, on retrouvera les habituels titulaires, ceux qui ont permis au Stade Montois de réaliser une saison exceptionnelle. Cabannes, De Nardi, Laousse-Azpiazu, Muzzio, Cedaro, Brethous, Laval, Lattrerrade sont assurés de participer à cette grande fête du rugby. Mais la question sur toutes les lèvres concerne la charnière : qui pour accompagner le jeune demi de mêlée Léo Coly ?

Un temps incertain, l'habituel ouvreur Willie du Plessis a bien récupéré de sa blessure à une cheville contractée au mois de mars. "Il est toujours en réathlétisation", confirme le manager Patrick Milhet. "Il commence à faire du jeu au pied, ça fait du bien de le revoir sur le terrain avec nous. Il est important dans le dispositif et qui plus est, il avait quand même le capitanat en début de saison. Il a donc l'expérience, la maturité pour ce genre de match."

L'ouvreur sud-africain pourrait donc finalement entrer dans le groupe de 23 et prendre une place sur le banc. Le long jeu au pied du 10 pourrait s'avérer décisif dans les derniers instants en cas de match serré. Autre interrogation, quid de l'ailier de feu Wame Naituvi ? Au club montois, on le cache. Info ou intox ? Le fidjien touché à un genou pourrait apparaitre in fine dans la liste des 23 que l’on connaitra vendredi 27 mai dans la soirée.

Mise au vert spéciale : l'hôtel des Pins à Sabres

Ce samedi matin, les joueurs iront prendre le pouls des supporters sur la place du marché à Mont-de-Marsan : au programme des dédicaces. Les joueurs iront par la suite à 15h, heure du match le lendemain, s'entraîner une dernière fois sur la pelouse de Boniface.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour préparer au mieux cette demie, le club a fait le choix d'une mise au vert à l'hôtel des Pins à Sabres. Tout un symbole car c’est là que le Stade Montois se mettait au vert il y a une douzaine d’années. L'équipe s'y était retrouvée avant sa finale légendaire face au Racing Métro 92 et ses vedettes (Pichot, Auradou, Lo Cicero...). Le 21 juin 2008, le Stade Montois Rugby avait remporté la finale d’accession au Top 14, 32-23, au terme d’un match de légende.

La quiétude de Sabres de quoi permettre au groupe de se resserrer avant cette demie. C'est aussi un retour aux sources pour certains qui étaient de l’époque : Tastet, Milhet, Cabannes ou encore Brehtous.

Mont-de-Marsan / Nevers, rencontre à 15h ce dimanche 29 mai , match en direct sur France Bleu Gascogne. Prise d'antenne pour l'avant-match depuis le stade Boniface dès 14h.