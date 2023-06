Demi-finales de Top 14 : Donostia (Saint-Sébastien) prête à accueillir jusqu'à 80.000 supporters

Le stade du Reale Arena, dans le quartier Anoeta de Donostia (St Sébastien), habituel jardin de la Real Socieded en Liga, s'apprête à recevoir les demi-finales de Top 14 ces vendredi 9 et samedi 10 juin. Un événement sur deux jours au multiples retombées économiques et sportives pour la ville. Pour la deuxième fois de la saison, Saint-Sébastien va vivre au rythme du rugby, après la délocalisation de l'Aviron Bayonnais face à la Section Paloise,

25 millions d'euros

Une fête du rugby, mais aussi un vrai apport économique pour la ville basque qui s'est portée candidate : "On a eu récemment les chiffres de Nice, et l'impact économique est à 17 millions d'euros" déclare Richard Cacioppo, le directeur des compétitions à la Ligue Nationale de Rugby". A Nice, 80% des spectateurs venaient d'ailleurs , à Donostia, on estime que c'est plutôt 95% et l'impact économique est estimé entre 20 et 25 millions d'euros ajoute-t-il.

"Nous ce qui nous intéresse, ce n'est pas uniquement jouer deux matches de rugby. Nous voulons aller beaucoup plus loin, développer la pratique dans les écoles de rugby, concerner tout un territoire explique Richard Cacioppo, directeur stades et compétitions à la Ligue Nationale de Rugby. On veut aussi mettre en avant les initiatives du territoire, et le match des Euskarians en est un bon exemple." Ce match opposera une sélection de joueurs amateurs du Pays Basque à des joueurs catalans.

La voiture fortement déconseillée

Après Barcelone en 2016, c'est la deuxième fois que les phases finales sont délocalisées outre-Pyrénées. Mais cette fois-ci, les autorités déconseillent très fortement la voiture. Depuis la frontière, les services trains et de bus ont été largement renforcés du jeudi au vendredi, et 12 "parkings de dissuasion" ont été mis en place autour de la ville. Martin Ibabe, adjoint aux sports de la commune, avertit que la circulation sera "très difficile, et même interdite par intermittence en fonction des animations".

Fan zone, pelote basque, musique traditionnelle : la province du Gipuzkoa veut aussi faire de cet événement une vitrine culturelle pour vendre la destination Donostia et que les amateurs de rugby reviennent pour y passer des vacances.