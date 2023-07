Demi-finales du Top 14 de rugby : en 2024 et 2027 à Bordeaux

Après réunion du Comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby ce vendredi matin, la ville de Bordeaux et le Matmut Atlantique (42.000 places) ont été officialisés comme organisateurs des demi-finales du championnat de Top 14 la saison prochaine ainsi qu'en 2027. Les demi-finales du Top 14, prévues au stade Pierre-Mauroy de Lille, sont délocalisées. Le stade nordiste va accueillir pour les Jeux Olympiques, les phases de groupes de basket (27 juillet-4 août) et les épreuves qualificatives de hand (25 juillet-4 août) et doit être aménagé. La ligue nationale de rugby a donc décidé de réorganiser les choses. Bordeaux avait déjà accueilli les demi-finales du Top 14 en 2015 et 2019.

La métropole bordelaise se félicite de la décision de cette Ligue Nationale de Rugby d’attribuer à Bordeaux l’accueil des demi-finales du championnat de France de Top 14 en 2024 et 2027. Dans un communiqué, la métropole précise que "les quatre matchs qui se dérouleront au stade Matmut Atlantique permettront de faire vivre sur un week-end la passion de l’ovalie sur tout un territoire avec les supporters des équipes qualifiées."