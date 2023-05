Demi-finales - Top 14 : d'abord les abonnés et partenaires du Stade Rochelais, puis le grand public lundi

La chasse aux billets pour la demi-finale entre le Stade Rochelais et le vainqueur du barrage entre le LOU et l'UBB sera ouverte à partir de ce mercredi soir, mais uniquement aux abonnés et aux partenaires du Stade Rochelais. Les abonnés et partenaires du club doivent recevoir un mail ce mardi avec un lien vers la billetterie du club . Ils peuvent acquérir cinq places par personne au maximum à partir de 19H30 mercredi soir, avec un code à usage unique pour chacun. S’il reste des places, une ouverture "grand public" aura lieu lundi 6 juin à partir de 18 heures.

ⓘ Publicité

Le Stade Rochelais jouera sa demi-finale du Top 14 le samedi 10 juin à 17 heures à la Reale Arena (stade Anoeta) de San Sebastián. Pour connaitre son adversaire, il faudra attendre le match de barrage dimanche soir entre Lyon et Bordeaux-Bègles au stade Gerland. L'autre match de barrage opposera le Stade Français au Racing 92 (à 14h). Le vainqueur défiera le Stade Toulousain le vendredi 9 juin. La finale est programmée le samedi 17 juin au Stade de France.