Départ de Mannix de la Section Paloise : Bernard Pontneau dit « ne pas avoir subi de pressions »

Pau, France

Simon Mannix ne termine pas son contrat, qui courrait jusqu'en 2020. Il l'a annoncé ce mardi dans un communiqué. Un départ précipité, en cours de saison. Les mauvais résultats ces dernières semaines ont changé la donne, et la lourde défaite à La Rochelle le week-end dernier (71-21) n'a rien arrangé.

Un départ qui a forcément suscité de nombreuses réactions. Le président, Bernard Pontneau, a choisi de s'exprimer sur France Bleu Béarn pour tordre le coup à d'éventuelles rumeurs. « Il y a des choses qui m'ont profondément agacées, commence-t-il, _parce qu'_on a fait les choses dans le respect. (Simon Mannix), c'est quelqu'un qui a énormément amené au club, comme on l'a dit dans le communiqué, et à ce titre l'homme doit être respecté. Et il est tout à fait respectable. Dans le monde du rugby, c'est une référence technique. »

Je pense que Simon (Mannix), si on le connait avec son caractère fort, voire son sale caractère, c'est quand même un grand homme.

Pour Bernard Pontneau, il ne faut pas tout jeter du passage en Béarn du manager néo-zélandais, arrivé à Pau en 2014, et qui a été le grand artisan de la remontée en Top 14. « Et à ce titre, quand on aime ce sport, on le respecte. »

à lire aussi Section Paloise : le manager Simon Mannix quitte ses fonctions

Le président de la Section veut aussi faire une mise au point sur la gouvernance. « J'ai vu des réactions un peu fortes (après ce départ), mais au-delà de ça, je suis aussi choqué par des supputations de journalistes relatives à une quelconque influence. Comment ça se passe à la Section ? J'ai un comité directeur, en qui j'ai pleinement confiance, et avec qui je partage mes décisions. Et j'ai notamment pu exprimer la volonté de Simon (Mannix) de dire : il y a quelque chose qui ne va pas, je dois quitter le club. »

Simon Mannix laisse au club une méthode, et laisse au club beaucoup de choses...

« Et il y a des gens capables en interne, et le club sera dans de bonnes mains. » Rappelons que c’est Nicolas Godignon, arrivé cet hiver en Béarn, qui assurera l’intérim avec Fred Manca, jusqu’à la fin de la saison. La Section doit encore recevoir le Racing et Grenoble, et se déplacer à Toulouse et au Stade Français. Il faut au minimum une victoire pour assurer le maintien.

Les partenaires ont leur mot à dire, mais ils respectent la gouvernance.

Bernard Pontneau l'assure, il n'a pas subi de pressions, ni du partenaire principal, Total, ni de la part de François Bayrou, le maire de Pau. « J'ai la chance d'avoir des partenaires exceptionnels, Total en particulier, qui auraient leur mot à dire. Mais on est en parfait accord, _le projet était tout à fait soutenu et compris_, les qualités des hommes étaient approuvées et analysées par tous. Les gens de grandes entreprises savent gérer les problèmes, ils sont très respectueux des mauvais moments et ils sont très encourageants dans ces cas-là et ne sont surtout pas interventionnistes. Il y a un respect de la gouvernance. Et je n'ai jamais eu ce genre de pressions. »

François Bayrou est très regardant sur ce qui se passe à la Section.

Le maire de Pau, qui a accéléré l’agrandissement du Stade du Hameau, est toujours « très regardant sur ce qui se passe à la Section », explique Bernard Pontneau. « Mais mon ami François est davantage protecteur à mon égard, surtout quand je vis de sales moments, et ça a toujours été dans ce sens que dans un autre. »