Départs, arrivées, finances, l'USAP prépare son déconfinement

François Rivière et Christian Lanta étaient les invités de France Bleu Roussillon ce lundi. Le départ d'Enzo Forletta a été confirmé et les dossiers économiques et sportifs du moment ont été abordés.

Le président de l'USAP, François Rivière, et le manager général, Christian Lanta, ont répondu aux questions de France Bleu Roussillon et celles des supporters qui ont suivi l'émission en direct.

Les deux hommes reviennent évidemment sur les débats du moment et l'avenir rugbystique qui se dessine sans montée de PRO D2 à Top 14, "ça n'a pas de sens", a redit Christian Lanta. Pour François Rivière, "il y a encore un espoir, tant que la partie n'est pas finie. On sera obligé de tenir compte des conditions de déconfinement et de reprise. Il faut se battre pour ce que nous souhaitons. La LNR n'a pas encore demandé de vote des présidents, contrairement à ce qui a été écrit la semaine dernière. Il y a encore des points à confirmer et notamment la position de la FFR qui souhaite que deux clubs de Fédérale 1 montent en PRO D2. On serait donc les seuls en PRO D2 à ne pas avoir de montée et on se retrouverait avec un TOP 18."

La maigre compensation qui serait proposée aux clubs finalistes en août (2 points et 4 points pour la saison suivante) ne ravit pas les supporters, ni Christian Lanta : "C'est de la misère ! On pourrait même les refuser car c'est déplacé de proposer ça. Les points se gagnent sur le terrain donc il serait plus juste de nous redonner l'avance qu'on avait acquis après 23 journées."

"La situation économique de l'USAP, aujourd'hui, n'est pas inquiétante"

Mais si jamais l'USAP (ou un autre club) parvenait à obtenir cette montée en TOP 14 au dernier moment, ne serait-ce pas non plus un cadeau empoisonné ? "Ce serait très compliqué" explique Christian Lanta. "Si on était monté sans cette crise sanitaire, on aurait pu préparer une montée plus sereine. Là, Il y a des incertitudes sur le budget à venir et bien sûr sur le recrutement."

François Rivière se veut pourtant rassurant sur la situation économique du club, à l'heure où certains clubs ont des craintes : "la situation de l'USAP, aujourd'hui, n'est pas inquiétante. Le déficit était prévu et a été anticipé, il sera de 1 à 1,5 million d'euros de plus que prévu. Ça reste acceptable et absorbable. La difficulté se pose pour la saison suivante. La quasi totalité des partenaires et des abonnés font preuve d'une grande compréhension. On ne nous demande pas de remboursements. Comme plein d'autres clubs, l'USAP est en danger de mort. Si les supporters et partenaires ne nous suivaient plus, ça deviendrait grave. On sait où on va."

Cependant, des huis clos sont envisagés dans tous les stades de France en 2020. Si des garanties ne sont pas apportées au club, cela pourrait s'avérer fatal à l'USAP comme à d'autres. François Rivière évoque la possibilité de lancer une souscription auprès des supporters.

Enzo Forletta vers Montpellier ! Volavola et Toeava vers l'USAP ?

Arrive aussi le volet sportif pour la saison à venir. Avec quel effectif l'USAP va-t-elle repartir ? "Le recrutement reste difficile. On ne connait pas encore les conditions de la saison prochaine. On a cependant des contacts, l'USAP reste attractive. On cherche activement au poste de pilier, il faudra renforcer le côté droit à tout prix."

Un des joueurs actuels à ce poste de pilier droit sera reconduit. L'USAP pourra compter aussi sur Vahtang Jintcharadze, jeune révélation qui avait fait son premier match à Biarritz. Le club catalan pourra de manière générale compter sur sa jeune garde. Des jeunes joueurs restent : Melvyn Jaminet, Sacha Lotrian, Lucas Velarte, Killian Taofifenua,...

L'USAP cherche aussi à renforcer ses lignes arrières. Deux joueurs polyvalents sont courtisés. Le Fidjien du Racing Ben Volavola est une piste : "on est en contact depuis plusieurs semaines. Il fait partie des options que l'on a. Il est très polyvalent : ouvreur, centre et arrière . Il souhaite nous rejoindre mais sa venue sera liée aux conditions financières qui seront les nôtres et donc pour l'instant on ne peut pas conclure. Le contact avec Toeva n'est pas non plus oublié."

Concernant les départs, Adrea Cocagi et Jonathan Bousquet vont bien quitter l'USAP. François Rivière a levé le dernier doute sur le départ du pilier gauche catalan Enzo Forletta : "Le président de Montpellier parlait la semaine dernière d'une diminution des salaires des joueurs de 70%. J'ai failli lui répondre que s'il baissait le salaire d'Enzo Forletta de 70%, Enzo Forletta aurait pu rester à l'USAP. C'est l'excellent exemple de ce manque de solidarité mais aussi qu'on ne se pose pas les bonnes questions. L'USAP est un immense club formateur du rugby français mais on est récompensé comment ? Certes, on touche des indemnités de formation, tout n'est pas perdu mais ces indemnités ne sont pas dissuasives. Je ne remets pas en cause le choix d'Enzo, c'est son choix à lui."

En attendant des garanties mais aussi le choix définitif sur la nouvelle formule du championnat, l'USAP devrait recruter trois ou quatre joueurs supplémentaires pour la saison prochaine.

