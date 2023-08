Derby amical US Dax - SMR : "C'est pour des matchs comme ça que je suis revenu", dit Jean-Baptiste Barrère

Cinq ans que supporters et joueurs landais ne l'avaient pas vécu ! Le Stade montois se déplace sur la pelouse de l'US Dax, au stade Maurice Boyau, ce vendredi à 19h30 pour un match de préparation à la saison de PRO D2. Un derby amical 100 % landais que les deux équipes préparent avec sérieux.

"C'est pour des matchs comme ça que je suis revenu dans la région", lance le 3e ligne dacquois Jean-Baptiste Barrère, de retour au pays après huit saisons à Béziers. "Pour l'histoire, j'avais à cœur de jouer ce match contre les Montois", abonde l'entraîneur des rouge et blanc Jeff Dubois, pour qui ce match est avant tout l'occasion de tester l'intensité de la PRO D2, face à des Montois qui jouent chaque saison le haut de tableau du championnat. "Les joueurs vont prendre conscience du rythme qu'il va y avoir cette année. La préparation a été courte mais je pense qu'on l'a bien faite malgré tout", ajoute-t-il.

Deux matchs amicaux pour les Montois, un seul pour Dax

Face à des Dacquois qui sortent de quatre années en championnat amateur, les Montois sont favoris. Ils comptent bien marquer leur territoire dès ce vendredi soir à Dax. "Ce serait cool de montrer qu'on est un peu les patrons des Landes. Mais ce n'est pas parce qu'ils montent qu'ils ne vont pas être préparés. Il va falloir être très vigilants, être costauds pour remporter la partie", se méfie le demi de mêlée et co-capitaine du SMR Christophe Loustalot. Les Montois auront ensuite un deuxième match de préparation une semaine plus tard, jeudi 10 août, à Auch contre Colomiers. L'occasion de faire tourner les neuf nouvelles recrues.

L'US Dax et ses 14 nouvelles recrues, en revanche, ne joueront pas d'autre match amical avant la reprise du championnat le 18 août face à Provence Rugby. "On enchaîne cinq matchs ensuite et la saison va être difficile. On s'entraîne bien, je me suis dit qu'un seul match suffirait", explique Jeff Dubois, qui remarque qu'à la différence de l'été dernier plusieurs clubs l'ont contacté pour organiser un match amical. "Biarritz, Mont-de-Marsan, d'autres clubs également", s'amuse-t-il.

Un seul match, mais pas des moindres. Pour assister à cet avant-goût de derby landais, déjà 2 000 personnes ont pris leur billet. La rencontre est gratuite pour les abonnés de l'US Dax, payante (15 € en pesage, 25 € assis) pour les autres.

Quant au derby de championnat, il aura lieu le 3 novembre à Dax (9e journée de PRO D2) et le 26 avril à Mont-de-Marsan (28e journée de PRO D2).