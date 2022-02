Derby CA Brive - ASM Clermont : "J'espère qu'il y aura 11 000 personnes au Stadium" dit Xavier Ric

En décembre dernier, le club de Brive avait pris un coup sur la tête en apprenant le report du derby programmé le 26 du mois. Le Stadium était plein et à guichets fermés. Il a finalement été reprogrammé par la Ligue Nationale de Rugby au 12 février, date en dehors des jauges fixées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Le directeur général du CA Brive Xavier Ric est donc satisfait et heureux d'accueillir du public en masse pour le derby samedi.

Xavier Ric, ce derby sans jauges, c'est évidement une satisfaction...

Oui, bien sûr. On sera en capacité d'accueillir tous nos supporters et tous nos partenaires et ça va vraiment faire du bien à la tête, à l'esprit et ça va redonner une dynamique positive aussi. Quand on avait appris le report du match, c'était le jour de Noël...là on a la chance d'accueillir à nouveau du monde. Ca va être très très important d'avoir tout nos supporters dans le stade pour ce match capital pour notre avenir en Top 14.

Le club a quand même mis en place une politique de remboursement des billets pour ceux qui ne pourraient pas venir au stade ce week-end (et aurait pris leurs billets pour le 26 décembre). On a des retours ?

Il y a quelques demandes de remboursements de corréziens, notamment ceux qui revenaient pour les fêtes et voulaient venir au Stadium. Mais ces demandes sont assez faibles. Ensuite, il y a aussi le cas des places en pesage. Au vu du protocole mis en place, nous ne sommes pas capable d'accueillir des spectateurs en pesage. Donc, exceptionnellement, on va rajouter une tribune derrière l'en-but entre l'écran géant et les poteaux. Ceux qui ont des abonnements ou des places en pesage pourront être positionnées dans cette tribune.

Les buvettes non plus ne pourront pas être ouvertes. Cela reste un point négatif ?

C'est vrai. Mais, le club ouvrira après le match l'espace Derichebourg pour les supporters. Il y aura des positionnements assis et un service à table. Ils pourront comme cela regarder le match de l'équipe de France contre l'Irlande sur un écran géant mis en place dans cet espace. Le repas pour nos partenaires aura lieu à l'espace des trois provinces.

Le tifo des Afeciouna le 29 janvier lors d'un match Brive-Biarritz © Radio France - Mickaël Chailloux

L'affluence au Stadium cette année avoisine les 9 000 personnes. Vous espérez plus évidemment ?

Oui, j'espère qu'on sera aux alentours des 11.000 supporters pour la réception de Clermont-Ferrand. On sait qu'il y a de plus qu'il y a 10.000 places assises, plus les places dans la tribune qui va être rajoutée pour l'espace pesage. Donc, j'espère qu'on sera au moins 11 000 pour pousser derrière l'équipe qui va vraiment en avoir besoin. On sait tous l'importance du 16ème homme, du meilleur public de France pour la réception de Clermont et je suis sûr que tout le monde va être uni derrière l'équipe pour arriver à faire renverser les Clermontois.

Les supporters qui ont fait fort en déployant un tifo lors du match contre Biarritz... Les joueurs ont été très surpris non ?

Oui oui. Ils ont été était même très surpris à la sortie. Saïd |Hirèche] m'en a parlé après le match. Il ne s'attendait pas du tout à ça et je tient vraiment à remercier tous les supporters et l'Association Les Afeciouna, qui a contribué à la confection avec aussi les 100% Coujous, voilà tous les gens qui qui ont fait un très gros travail pour avoir ce magnifique tifo. Et c'est vrai que ça amène quelque chose, une animation forte dans le stade et ça fait bien voir que ce club a une âme et vraiment du caractère. Il faut qu'on continue sur cette dynamique là. Je sais qu'ils sont en train aussi de préparer quelque chose, peut être pour un prochain match au mois de février.On aura vraiment besoin du 16e homme pour la réception de Clermont.